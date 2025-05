Hauts plateaux du Centre

Tây Nguyên : construction de routes pour créer une nouvelle dynamique de développement

>> Approbation de la Planification du Tây Nguyên pour la période 2021-2030

>> Séminaire sur un demi-siècle de construction et de développement de Dak Lak

>> Les épopées du Tây Nguyên en quête de reconnaissance mondiale

Photo : QDND/CVN

Au nord des Hauts plateaux du Centre, deux projets d'autoroutes suscitent de grands espoirs en matière de création d'une dynamique de développement : l'autoroute Quy Nhon - Pleiku (reliant Binh Dinh à Gia Lai) et l'autoroute Quang Ngai - Kon Tum (reliant Quang Ngai à Kon Tum). À terme, ces autoroutes stratégiques réduiront considérablement les distances et établiront des axes majeurs reliant directement les régions montagneuses au littoral.

Compte tenu de l'importance de l'autoroute Quy Nhon - Pleiku, la province de Gia Lai a fourni de manière proactive des capitaux et des matériaux pour préparer sa mise en œuvre. Plus précisément, le Conseil populaire provincial de Gia Lai a publié une résolution allouant 500 milliards de dôngs (19,25 millions de dollars) du budget local pour participer au projet.

Parallèlement, l'autoroute Quang Ngai - Kon Tum progresse à un rythme soutenu. D'une longueur de 136 km et comprenant quatre voies, ce projet, estimé à plus de 35. 300 milliards de dôngs, devrait être réalisé entre 2025 et 2028 grâce à un investissement public proposé par les autorités provinciales. Ces dernières se sont engagées à finaliser l'acquisition foncière d'ici 2026.

À Dak Lak, l'amélioration de la connectivité est également une priorité avec le lancement de deux projets majeurs : l'autoroute reliant Khánh Hoà à Buôn Ma Thuôt et la Nationale 29. L'autoroute Khánh Hoà - Buôn Ma Thuôt, dont les travaux ont débuté en juin 2024, représente une avancée significative dans l'amélioration de la connectivité entre la côte et les Hauts plateaux du Centre. Longue de 117 km et d'un investissement de plus de 21.900 milliards de dôngs, sa mise en service prévue pour 2027.

La Nationale 29 reliant Dak Lak à Phú Yên est actuellement sérieusement dégradée, ce qui affecte la circulation entre les deux provinces. Pour faciliter la connexion, les Comités populaires des deux provinces se sont réunis pour discuter et proposer au Premier ministre un plan de modernisation.

De même, Lâm Dông et Khánh Hoà ont convenu de proposer au Premier ministre d'autoriser, avant 2030, l'investissement dans le projet d'autoroute Dà Lat - Nha Trang, d’une longueur d'environ 81 km, à quatre voies, avec une vitesse de conception de 80 à 100 km/h. L'investissement total est prévu à environ 25.000 milliards de dôngs. Cette autoroute réduira considérablement le temps de trajet et créera davantage d'opportunités commerciales entre les deux localités.

Le Comité populaire de la province de Lâm Dông vient d'approuver le projet d'investissement pour la construction de l'autoroute Bao Lôc - Liên Khuong, longue de 73,6 km, pour un investissement total de plus de 17.710 milliards de dôngs.

Enfin, les autorités locales déploient activement le projet d'autoroute Tân Phú - Bao Lôc. Cette infrastructure de 66 km, qui traversera les provinces de Lâm Dông et de Dông Nai, fait l'objet d'une attention particulière en vue d'un lancement des travaux dans un avenir proche.

VNA/CVN