Tiên Giang mobilise des ressources pour aider les pauvres à sortir durablement de la pauvreté

Tiên Giang compte actuellement 0,97% de ménages pauvres, notamment plus de 600 familles ayant besoin d'une aide au logement. Ces 10 derniers mois, le Comité du Front de la Patrie de la province a reçu près de 422 milliards de dôngs de soutien d'organisations et d'individus généreux.

Photo : VNA/CVN

Le vice-président permanent du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la province de Tiên Giang, Huynh Van Hai, a déclaré qu'en 2024, les comités du Front de la Patrie à tous les niveaux de la province se sont coordonnés avec les organisations membres et les secteurs concernés pour promouvoir la campagne et mobiliser les contributions nécessaires à la mise en œuvre des programmes de sécurité sociale comme des visites, des remises de cadeaux, un soutien à la construction de maisons ''đại đoàn kêt'', qui signifie littéralement "de grande solidarité", des soins de santé, un soutien en capital pour le développement économique des familles...

Grâce à quoi, il a offert des cadeaux à plus de 421.000 ménages pauvres et quasi pauvres avec un montant de plus de 148 milliards de dôngs ; construit et réparé près de 300 "maisons de grande solidarité" pour un coût total de près de 15 milliards de dôngs ; soutenu l'examen médical et le traitement de plus de 1,3 million de personnes pour un montant de près de 45 milliards de dôngs et soutenu en capital pour les activités commerciales plus de 3.900 ménages pauvres, pour un montant de près de 44 milliards de dôngs...

En 2024, les localités provinciales se sont efforcées de mobiliser des ressources pour aider environ 490 ménages à sortir de la pauvreté, contribuant ainsi à réduire le taux de pauvreté à 0,87%.

Photo : VNA/CVN

Huynh Van Hai a en outre indiqué que dans les temps à venir, les Fronts de la Patrie à tous les niveaux continueront à accroître l'information et la propagande sur les activités conjointes visant à aider les ménages pauvres à stabiliser leur production, à améliorer leur niveau de vie et à échapper à la pauvreté associée au programme cible de l’édification de la Nouvelle Ruralité et de la mise en œuvre de la campagne "Tous le peuple s'unit pour édifier la Nouvelle Ruralité et des zones urbaines civilisées".

En particulier, l'accent sera mis sur la sensibilisation à tous les niveaux, secteurs et communautés sur le but, la signification et la création d’un consensus social pour atteindre l'objectif de réduction durable de la pauvreté, faire écho au mouvement d'émulation "Unir les forces pour éliminer les maisons de fortune dans la province en 2025".

Le Comité du Front de la Patrie de Tiên Giang étendra les modèles et projets efficaces pour les pauvres, appellera chaque organisation et association à soutenir au moins un ménage pauvre dans une zone résidentielle, aidera les personnes pauvres à surmonter leurs difficultés, à développer l’économie familiale, à augmenter leurs revenus afin de réduire durablement la pauvreté.

Grâce à des modèles et des travaux, la sensibilisation de la communauté à la nécessité de prendre soin des ménages pauvres et de les aider à échapper durablement à la pauvreté a été renforcée, aidant ainsi la localité à atteindre son objectif de réduction de la pauvreté fixé pour 2024.

VNA/CVN