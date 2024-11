Tiên Giang s’emploie à accélérer la transformation numérique dans l’agriculture

C’est ce qu’a indiqué le directeur du Service provincial de l'agriculture et du développement rural, Nguyên Van Man, ajoutant que la transformation numérique aiderait à améliorer la productivité et la qualité des produits, à réduire les risques et les dommages causés par le changement climatique, à rapprocher les agriculteurs des consommateurs. Il a annoncé que son Service collaborerait avec les autres organes concernés pour lancer des formations sur le commerce électronique, l'enregistrement des marques, les codes-barres et l'utilisation des plateformes numériques, contribuant à renforcer la transformation numérique dans l'agriculture…

VNA/CVN