Processus d’édification et de perfectionnement de l’État de droit socialiste

L'article du secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président Tô Lâm sur "promouvoir le caractère de Parti dans l'édification de l'État de droit socialiste vietnamien" est un vent nouveau, créant une nouvelle vitalité pour promouvoir le processus d'édification et de perfectionnement de l'État de droit socialiste vietnamien du peuple, par le peuple et pour le peuple plus rapide et plus efficace.

C'est ce qu'a affirmé le vice-ministre de la Justice, Nguyên Thanh Tinh, à la presse sur l'article du secrétaire général du CC du PCV et président Tô Lâm.

Selon le vice-ministre de la Justice, le dirigeant Tô Lâm a présenté son point de vue dans la direction de l’édification et du perfectionnement de l'État de droit socialiste du Vietnam via la direction directe et globale du Parti, la position et le rôle des organisations de base du Parti et à la direction révolutionnaire pionnière et exemplaire des cadres et des membres du Parti pour s'efforcer de mettre en œuvre avec succès de la Résolution No 27 du 9 novembre 2022 du XIIIe Comité central du Parti communiste du Vietnam sur la poursuite de l’édification et du perfectionnement de l'État de droit socialiste dans la nouvelle période (Résolution 27).

Édification de l'État socialiste

Le secrétaire général du CC du PCV a affirmé que l’édification et le perfectionnement de l'État de droit socialiste au Vietnam sont une mesure permettant de mener à bien le travail de construction d'un État socialiste tel qu'affirmé dans les règlements du Parti. De même, il s'agit également d'une mesure visant à mettre en œuvre les objectifs de développement national énoncés dans les documents du XIIIe Congrès national du Parti, orientant vers deux objectifs stratégiques : le 100e anniversaire de la fondation du Parti (2030) et le 100e anniversaire de la fondation du pays (2045), exprimant les aspirations et la volonté du Parti et de tout le peuple de construire un Vietnam pacifique, stable et prospère.

Pour réaliser les objectifs et les tâches d’édification et de perfectionnement d'un État de droit socialiste, il est nécessaire de promouvoir la participation substantielle et efficace de l'ensemble du système politique en promouvant et en traitant harmonieusement les conflits entre les trois éléments : la direction du Parti, la gestion de l'État et la propriété populaire. Cette pensée a été clairement exprimée par le secrétaire général du CC du PCV, Tô Lâm, dans son article.

Soulignant que le contenu mentionné par le leader du PCV dans l'article est très pratique pour construire et perfectionner l'État de droit socialiste au Vietnam, le vice-ministre Nguyên Thanh Tinh a déclaré qu'il était nécessaire de construire un modèle pilote dans un certain nombre de localités avec des objectifs, des méthodes et des résultats spécifiques avant de le généraliser dans tout le pays, de sorte que l’édification et le perfectionnement de l'État de droit socialiste vietnamien soient véritablement une méthode importante pour contribuer à la mise en œuvre et à la réalisation des objectifs de développement dans la nouvelle ère.

Concernant le secteur de la justice, le vice-ministre Nguyên Thanh Tinh a demandé de valoriser la position et le rôle du secteur de la justice, en conseillant de manière proactive au gouvernement et aux comités locaux du Parti à tous les niveaux pour organiser des activités à mettre en œuvre la Résolution 27 sur la base d'une nouvelle conception sur l'idéologie dirigée par le secrétaire général du CC du PCV, Tô Lâm.

