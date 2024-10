Le Premier ministre arrive à Kazan pour participer au Sommet élargi des BRICS

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

C'est la première fois que le chef du gouvernement vietnamien participe au Sommet élargi des BRICS. Il s’agit également du premier voyage d'affaires en Russie de Pham Minh Chinh en ses nouvelles qualités.

Durant son séjour, le dirigeant vietnamien participera et prendra la parole à la séance plénière du Sommet élargi des BRICS et à des séances dans ce cadre. En outre, il rencontrera des dirigeants de Russie, d’autres pays et d’organisations internationales, des Vietnamiens en Russie, ainsi que des représentants d'entreprises russes.

Photos : Duong Giang/VNA/CVN

Le voyage d'affaires du Premier ministre Pham Minh Chinh en Russie pour participer au Sommet élargi des BRICS se déroule dans le contexte où l'amitié traditionnelle et le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie continuent à bien se développer. Cette année, les deux pays célèbrent le 30e anniversaire de la signature du Traité sur les principes fondamentaux des relations amicales bilatérales. En 2025, les deux pays célébreront le 75e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

La participation du Premier ministre Pham Minh Chinh au Sommet élargi des BRICS véhicule l'image d'un Vietnam de paix, de coopération, de développement dynamique et d’innovation. Elle démontre également son rôle et sa responsabilité dans les mécanismes multilatéraux, contribuant à résoudre les défis mondiaux, à promouvoir le développement durable et inclusif, à renforcer le rôle et la voix des pays en développement sur la scène internationale, à approfondir la coopération entre le Vietnam, la Russie et d'autres pays.

VNA/CVN