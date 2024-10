Entretien entre les ministres de la Défense vietnamien et lao

Le général Phan Van Giang, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense, s'est entretenu avec le vice-Premier ministre et ministre lao de la Défense, le général Chansamone Chanyalath, à l'occasion du deuxième échange d'amitié sur la défense frontalière entre le Vietnam et le Laos dans la province de Son La, au nord-ouest du pays, le 22 octobre.

Photo : VNA/CVN

L’entretien a permis aux deux parties de passer en revue leur coopération quinquennale dans la mise en œuvre du protocole sur la coopération en matière de défense pour la période 2020-2024, et de partager leur vision des relations de défense pour la période 2025-2029 et au-delà.

Le général Phan Van Giang s'est réjoui du développement fructueux de la coopération bilatérale en matière de défense, affirmant que les domaines décrits dans le protocole sur la coopération en matière de défense pour la période 2020-2024 ont été mis en œuvre efficacement, certains contenus dépassant les objectifs fixés.

La confiance politique et l'alignement stratégique se sont approfondis et le lien entre les forces armées des deux pays s'est renforcé, a-t-il déclaré, ajoutant que les deux parties se sont étroitement coordonnées et se sont mutuellement soutenues lors des forums et mécanismes multilatéraux et des événements internationaux organisés par elles, en particulier pendant les années de présidence de l'ASEAN du Vietnam et du Laos en 2020 et 2024.

Les formes et mécanismes de coopération sont devenus de plus en plus diversifiés. De nombreux événements historiques et inauguraux de diplomatie de défense ont été organisés, tels que le premier échange d'amitié sur la défense des frontières Vietnam-Laos en 2021 et le premier échange d'amitié sur la défense des frontières Vietnam-Laos-Cambodge en 2023.

Le mécanisme de dialogue sur la politique de défense au niveau des vice-ministres a joué un rôle important dans l'échange et le partage de points de vue sur les questions stratégiques, en fixant rapidement les priorités de coopération, a déclaré Phan Van Giang, notant que la sécurité et l'ordre dans les zones frontalières des deux pays ont été de plus en plus renforcés.

Chansamone Chanyalath a souligné l'importance de cet échange, affirmant qu'il constitue un modèle de coopération efficace et distinctif entre les deux pays et une activité politique importante qui reflète la volonté politique des Partis, des États, des armées et des localités des deux nations pour renforcer l'amitié et la solidarité, et promouvoir une coopération substantielle pour construire une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement pour la prospérité de chaque pays ainsi que pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Photo : VNA/CVN

Les ministres ont convenu que dans les temps à venir, les deux parties se concentreront sur le renforcement de la collaboration dans les affaires des partis et de la politique, le développement et le renforcement des organisations politiques locales, en particulier dans les hameaux et les zones frontalières et la vulgarisation efficace de l'histoire, de la signification et de l'importance de la relation spéciale Vietnam-Laos.

Les deux parties se sont engagées à mieux entretenir les mécanismes de coopération existants, tels que les échanges annuels de délégations de haut niveau et le dialogue sur la politique de défense au niveau des vice-ministres, à améliorer l'efficacité de la coopération militaire et de défense, en particulier pour répondre aux défis de sécurité non traditionnels et de promouvoir la coopération dans la gestion et la protection des frontières et des gardes-frontières, la formation des ressources humaines, la recherche et le rapatriement des restes des soldats volontaires et des experts vietnamiens qui ont donné leur vie au Laos pendant la guerre.

À l'issue de leur entretien, Phan Van Giang et Chansamone Chanyalath ont signé un protocole de coopération en matière de défense pour la période 2025-2029 et un plan de coopération pour 2025 entre les deux ministères.

VNA/CVN