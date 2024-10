Le PM Pham Minh Chinh reçoit le vice-Premier ministre russe Alexandre Novak

Le dirigeant vietnamien a souligné qu'au cours des dernières années, les relations politiques et diplomatiques entre les deux pays s’étaient de mieux en mieux développées, notamment après la visite d'État du président Vladimir Poutine au Vietnam en juin 2024 ainsi que de nombreux échanges et contacts entre les hauts dirigeants des deux pays pour continuer à renforcer une base politique fiable permettant aux deux pays de développer leur coopération dans tous les domaines.

La Russie, un partenaire prioritaire

Exprimant le respect et le soutien des dirigeants du Parti, de l'État et du gouvernement du Vietnam pour le rôle de la Russie en tant que président des BRICS, le Premier ministre vietnamien a souligné que le Vietnam considérait toujours la Russie comme l'un de ses partenaires prioritaires en matière de politique étrangère, tout en notant les résultats positifs de la coopération multiforme obtenue par les deux pays après la visite au Vietnam du président Vladimir Poutine. Il a affirmé le souhait du Vietnam, de concert avec la Russie, de trouver des solutions visant à renforcer la coopération future, en particulier dans les domaines où les deux parties avaient des atouts et des potentiels, sur la base du bénéfice mutuel.

Le vice-Premier ministre russe Alexandre Novak a affirmé que le président russe Vladimir Poutine et les dirigeants du gouvernement russe attachaient une grande importance au partenariat stratégique intégral avec le Vietnam, considérant le Vietnam comme un partenaire important et de premier plan dans la région Asie-Pacifique. Il a remercié le Premier ministre Pham Minh Chinh pour sa participation au Sommet des BRICS à Kazan et son attention et son direction drastique pour les relations Vietnam - Russie.

Les deux dirigeants ont reconnu les résultats positifs obtenus récemment dans la coopération bilatérale, notamment dans l'énergie, le pétrole et le gaz, apportant une contribution importante au développement socio-économique de chaque pays.

Dans le contexte où de nombreux pays se tournent vers l'énergie verte et minimisent les effets néfastes du changement climatique mondial, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au gouvernement russe de continuer à prêter attention et à promouvoir de nouvelles opportunités de coopération avec le Vietnam ainsi que les documents de coopération signés entre les deux pays dans ce domaine important.

Il a affirmé que le gouvernement vietnamien appréciait et créait des conditions favorables pour que les entreprises russes, y compris les entreprises pétrolières et gazières, soient intéressées à étendre leurs opérations au Vietnam.

Pham Minh Chinh a invité le vice-Premier ministre Alexander Novak et a transmis une invitation au Premier ministre russe Mikhaïl Mishustin à se rendre prochainement au Vietnam.

