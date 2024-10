Le Vietnam et le Royaume-Uni encouragent la collaboration interparlementaire

>> L'adhésion du Royaume-Uni au CPTPP, bonne opportunité pour le Vietnam

>> Le président plaide pour le partenariat stratégique le Vietnam et le Royaume-Uni

>> Vietnam - Royaume-Uni : lutte contre la traite des êtres humains et l’immigration illégale

Photo : VNA/CVN

Lors de la réunion, Dô Minh Hùng a souligné la priorité de promouvoir la coopération interparlementaire entre les deux pays.

La coopération couvrirait les échanges de délégations à tous les niveaux, l'élaboration de lois, le partage d'expériences, le soutien mutuel dans les forums internationaux, la coordination dans le traitement des questions régionales et mondiales et les échanges entre les peuples.

Le diplomate vietnamien a apprécié les dons du Parlement, du gouvernement et du peuple britanniques au Vietnam ces derniers temps, espérant que les deux pays maintiendraient une collaboration étroite dans divers domaines pour consolider et approfondir leur partenariat stratégique.

Il a transmis à Lindsay Hoyle une invitation du président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, à se rendre au Vietnam en 2025. Le dirigeant britannique a accepté l'invitation et a déclaré qu'il organiserait bientôt ce voyage et qu'il souhaitait accueillir le plus haut législateur vietnamien, Trân Thanh Mân, et des délégations de l’organe législatif vietnamien au Royaume-Uni.

Lindsay Hoyle a salué les réalisations du Vietnam en matière diplomatique, socio-économique et culturelle ces derniers temps, et a montré sa confiance dans son rôle croissant pour la promotion du développement économique et d'un environnement pacifique et prospère dans la région.

Il a également souhaité voir la coopération bilatérale s'accélérer dans des domaines tels que le commerce, la finance verte, la transition énergétique, la recherche sur l'innovation, la fabrication et le tourisme.

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur vietnamien a également eu une séance de travail avec la vice-présidente de la Chambre des communes du Royaume-Uni, Judith Cummins, et les députés Mark Hendrick et Mark Garnier.

À cette occasion, il a proposé aux députés britanniques de continuer à soutenir la promotion des relations Vietnam-Royaume-Uni dans divers domaines, notamment l'économie, la finance, le commerce, l'énergie, l'éducation, la défense et la sécurité nationales et les échanges entre les deux peuples.

Il a espéré que le Parlement britannique établirait bientôt un Groupe parlementaire multipartite britannique (APPG) pour le Vietnam, afin de promouvoir plus efficacement la coopération bilatérale. Les hôtes ont déclaré soutenir la création de l'APPG Vietnam et être prêts à y assumer des postes clés.

VNA/CVN