Maintenir la paix et la stabilité pour progresser sur les droits de l’homme

Les progrès dans le domaine des droits de l’homme ne peuvent être réalisés qu’en maintenant la paix et la stabilité, en respectant l’état de droit aux niveaux international et national, et en garantissant le respect des principes de souveraineté nationale et de non-ingérence dans les affaires intérieures, a déclaré l’ambassadeur Dang Hoàng Giang, représentant permanent du Vietnam auprès de l’ONU.

Photo : VNA/CVN

Lors d’un débat de la Commission des questions sociales, humanitaires et culturelles (Troisième Commission) de la 79e session de l’Assemblée générale des Nations unies à New York le 22 octobre, le diplomate a en outre déclaré que pour promouvoir et protéger les droits de l’homme, il est essentiel de donner la priorité aux problèmes urgents rencontrés par les populations et de placer les populations au centre de toutes les politiques, ajoutant que le dialogue, la coopération et le respect mutuel, plutôt que la politisation et la confrontation, sont les moyens les plus efficaces de garantir les droits de l’homme, de contribuer à promouvoir un développement inclusif et durable et de ne laisser personne de côté.

Il a déclaré que la lutte du Vietnam pour l’indépendance nationale et la réunification, ainsi que ses efforts en matière de développement socio-économique visent tous l’objectif le plus élevé de garantir la vie et les droits du peuple vietnamien.

Rester constant et cohérent avec cet objectif a aidé le Vietnam à surmonter de nombreuses difficultés et défis, devenant l’une des économies les plus dynamiques et en développement rapide au monde, a-t-il poursuivi.

Photo : VNA/CVN

L’ambassadeur a souligné les résultats positifs obtenus par le Vietnam ces derniers temps, qui se reflètent clairement dans son rapport national dans le cadre du quatrième cycle de l’Examen périodique universel (EPU) approuvé par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU le 27 septembre 2024, affirmant que les droits de l’homme ne sont pas seulement une valeur fondamentale mais aussi un aspect clé de la politique de coopération internationale du Vietnam.

Il a profité de l’occasion pour annoncer la décision du Vietnam de se présenter à un siège au Conseil des droits de l’homme (CDH) des Nations unies pour le mandat 2026-2028, et a appelé au soutien d’autres pays.

Les délégués ont déclaré que la protection et la promotion des droits de l’homme dans le monde entier sont confrontées à des défis multidimensionnels et complexes en raison des conséquences de la guerre, des conflits, des crises économiques et de la montée de la pauvreté et des inégalités.

Ils ont souligné la nécessité de renforcer la solidarité, la coopération et le dialogue, et de mettre en commun les ressources pour accélérer la mise en œuvre du

l’Agenda 2030 de développement durable, afin de relever ces défis et de faire progresser les droits de l’homme.

VNA/CVN