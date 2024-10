Le président de la Chambre des représentants de Malaisie rend hommage au Président Hô Chi Minh

Photo : Minh Duc/VNA/CVN

Tan Sri Dato' Johari Bin Abdul et son épouse ont ensuite visité le Temple de la littérature, un vestige national spécial, Van Miêu - Quôc Tu Giam, où ils ont exploré l'histoire et le développement de la première université du Vietnam qui a préservé et honoré la tradition d'apprentissage du pays.

Construit en 1070 sous la dynastie des Ly, le Temple de la littérature est un symbole du savoir et du système éducatif du Vietnam. Doté d'une architecture ancienne et de valeurs humanistes uniques, il a contribué à enrichir le trésor culturel de la nation et est devenu une destination culturelle attrayante, attirant de nombreux visiteurs nationaux et internationaux.

La visite officielle du président de la Chambre des représentants de Malaisie au Vietnam du 22 au 25 octobre, revêt une signification importante dans la consolidation et la promotion des relations parlementaires entre l'Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement malaisien, contribuant ainsi à renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays.

VNA/CVN