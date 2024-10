Le Vietnam contribue aux efforts de renforcement de l'État de droit

Photo : VNA/CVN

Présent à un débat sur l'État de droit aux niveaux national et international, organisé par la Sixième Commission (chargée des questions juridiques) de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le diplomate vietnamien a déclaré que poursuivant sa participation active aux forums juridiques internationaux, le Vietnam avait, pour la première fois, nommé la professeure associée et docteure Nguyên Thi Lan Anh, directrice de l'Institut sur la Mer Orientale, pour se présenter aux élections.

Sur la base du respect de la représentation géographique et de la participation inclusive, ainsi que de l'égalité des sexes dans les mécanismes multilatéraux et les organismes juridiques internationaux, le Vietnam appelle les autres États membres et les agences de l'ONU à poursuivre les programmes de soutien au renforcement des capacités visant à autonomiser les femmes de toutes les régions, en particulier celles des pays en développement, afin de leur donner l'occasion d'apporter des contributions plus significatives au droit international.

La responsabilité de promouvoir et de maintenir l'État de droit à tous les niveaux doit être partagée par tous les États membres de l'ONU, car cela est essentiel pour instaurer la confiance, renforcer l'engagement et le multilatéralisme, a déclaré Dang Hoàng Giang.

En tant que nation qui accorde une grande importance au respect du droit international et de la Charte des Nations unies, le Vietnam apprécie les efforts récents de la communauté internationale pour faire progresser l'État de droit en réponse aux défis mondiaux émergents, notamment l'élaboration de nouveaux traités internationaux sur la cybercriminalité, la coopération fiscale internationale et de nombreuses autres questions importantes dans la vie internationale, a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam avait participé activement à ces processus et obtenu de nombreux résultats dans l'amélioration de son cadre juridique et de son système judiciaire national.

Photo : CTV/CVN

Le Vietnam, membre fondateur du Groupe d'amis de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), avec d'autres pays, célèbre activement le 30e anniversaire de l'entrée en vigueur de cette Convention, a indiqué l’ambassadeur, soulignant l'importance de la protection de l'universalité, l'unité et l'intégrité de la CNUDM dans la gouvernance mondiale des mers et des océans.

Il a affirmé la position ferme du Vietnam selon laquelle tous les différends doivent être résolus par des moyens pacifiques, conformément au droit international. De ce point de vue, le pays exprime sa préoccupation face aux récents développements en Mer Orientale, appelant toutes les parties concernées à remplir leurs obligations au titre de la CNUDM, à respecter la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), à faire preuve de retenue, à régler pacifiquement les différends et à respecter les processus diplomatiques et juridiques.

Le Vietnam s’engage à mettre pleinement en œuvre la DOC et continue de travailler activement avec d'autres pays pour finaliser rapidement un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel, efficace, conforme au droit international, y compris la CNUDM.

VNA/CVN