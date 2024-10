La 16e conférence scientifique sur la Mer Orientale à Quang Ninh

La 16 e Conférence internationale sur la Mer Orientale ayant pour thème "Navigating narratives, nurturing norms" (Naviguer dans les récits, nourrir les normes) organisée conjointement par l'Académie diplomatique du Vietnam et des agences partenaires, s'est ouverte, le 23 octobre dans la ville de Ha Long, province de Quang Ninh (Nord).

>> La 12e conférence scientifique internationale sur la Mer Orientale

>> Mer Orientale : une spécialiste russe souligne l’importance du droit international

>> L’ASEAN appelle à la conclusion rapide du COC en Mer Orientale

Photo : Van Duc/VNA/CVN

L'événement de deux jours attire la participation de près de 50 intervenants, experts de renom provenant de 23 pays et d'organisations internationales, ainsi qu'environ 100 délégués issus des missions diplomatiques étrangères au Vietnam.

Dans son discours d'ouverture, la docteure Pham Lan Dung, directrice par intérim de l'Académie diplomatique, a partagé que le comité d'organisation souhaite transmettre un message fort concernant la mission de protection des valeurs précieuses que sont la paix, la stabilité et la prospérité commune en Mer Orientale. Elle a également exprimé la détermination de trouver des solutions durables pour la région.

Lors de la séance d'ouverture, le vice-ministre des Affaires étrangères, Dô Hùng Viêt, a prononcé un discours principal, dans lequel il a souligné que le monde se trouvait à un tournant majeur. Il a évoqué la transition vers un ordre mondial multipolaire et multicentrique, avec de nombreuses surprises et imprévisibilités, qui, si elle n'est pas bien maîtrisée, pourrait mener à des catastrophes. Il a également noté que la confiance dans les institutions et règles actuelles était en déclin progressif.

Le vice-ministre Dô Hùng Viêt a souligné que cette tendance a déjà réduit l'espace consacré au dialogue, à la diplomatie et à la coopération, tout en plaçant la course aux armements et les mesures de dissuasion au cœur des stratégies de nombreux pays.

Dans ce contexte, le respect des principes et des normes largement reconnus est fondamental pour garantir la paix et la stabilité internationales. Cela constitue également un cadre commun pour les pays afin de résoudre les différends de manière pacifique et coopérative, a-t-il affirmé. Il a également souligné le maintien de l'intégrité de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Photo : Van Duc/VNA/CVN

Selon le diplomate vietnamien, la candidature du Vietnam au poste de juge au Tribunal international du droit de la mer (TIDM) pour le mandat 2026-2035 réaffirme la volonté du Vietnam de contribuer aux activités du TIDM. Cela démontre également un engagement fort et résolu du pays envers la CNUDM en particulier, ainsi qu'en faveur du respect de la Charte des Nations unies et du droit international en général.

À cette occasion, le vice-ministre Dô Hùng Viêt a déclaré que le Pacte pour l'avenir des Nations unies, récemment signé, réaffirme la détermination mondiale à faire face aux défis de l'humanité par le biais de la coopération multilatérale. Il a souligné que l'ASEAN devrait être considérée comme un intermédiaire de confiance et à même de jouer un rôle de connecteur, car les principes d'ouverture, d'inclusivité, de transparence et de respect du droit international de l'ASEAN permettront de rassembler toutes les parties.

Lors de la conférence, des interventions importantes sont présentées par le juge Horinouchi Hidehisa du Tribunal international du droit de la mer, ainsi que des responsables de nombreux pays.

VNA/CVN