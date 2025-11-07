Prix national de la presse "Pour le développement de la culture vietnamienne" : 95 œuvres récompensées

La troisième édition du Prix national de la presse "Pour le développement de la culture vietnamienne" a distingué 95 œuvres excellentes lors d'une cérémonie prestigieuse qui s'est déroulée le 6 novembre au soir au Théâtre Hô Guom, à Hanoï. L'événement a été honoré de la présence du vice-Premier ministre Mai Van Chinh.

Ce prix, fruit d'une collaboration entre le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, la Commission centrale de l'éducation et de la mobilisation auprès de masse du Parti, et l'Association des journalistes vietnamiens, vise à reconnaître et honorer les contributions significatives des collectifs, des individus et des professionnels des médias.

Il reconnaît leur rôle dans le développement de la culture, de l'information, des sports, du tourisme et de la famille, tout en mettant en lumière les efforts des agences de presse pour ériger la culture en une source d'énergie spirituelle, mobilisant des millions de citoyens autour de la vision stratégique : "La culture est le fondement - L'information est le fil conducteur - Le sport est la force - Le tourisme est une passerelle de connexion".

L'édition 2025 de ce prix marque une étape d'innovation notable, visible tant dans son nom que dans son envergure et la richesse des contenus soumis. Par une décision officialisée le 3 juillet 2025, Lê Hai Binh, vice-ministre permanent de la Culture, des Sports et du Tourisme et chef du comité d'organisation, a entériné le nouveau nom du prix, qui était auparavant intitulé "Prix national de la presse pour le développement de la culture, les sports et le tourisme".

Cette année, le prix a connu un élargissement notable du contenu des œuvres éligibles. Le comité d'organisation a reçu un total de 1 040 propositions émanant d'agences de presse tant centrales que locales. Ces œuvres, publiées ou diffusées sous diverses formes – presse écrite, électronique, radio, télévision, photographie de presse – couvraient la période du 16 juin 2024 au 31 juillet 2025.

À l'issue d'une première phase d'évaluation, le jury préliminaire a sélectionné 122 œuvres d'excellence, lesquelles ont ensuite été soumises à l'appréciation du jury final.

Le comité d'organisation a finalement attribué 95 prix individuels, se répartissant en 5 premiers prix, 15 deuxièmes prix, 25 troisièmes prix et 50 prix d'encouragement. Trois prix collectifs ont également été décernés à des agences de presse s'étant distinguées par la qualité et le nombre de leurs œuvres : la Radio la Voix du Vietnam, le Journal et la Radio-Télévision de Bac Ninh, ainsi que le Journal et la Radio-Télévision de Vinh Long.

Au cours de cette troisième édition du Prix national de la presse, l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) s'est particulièrement distinguée en remportant 10 prix, dont un premier prix, deux deuxièmes prix, deux troisièmes prix et cinq prix d'encouragement.

Une nouveauté majeure de cette édition a été l'introduction des six prix "Inspiration vietnamienne". Ces distinctions sont spécifiquement conçues pour reconnaître les efforts inlassables des agences de presse, des canaux de communication et des individus qui, par leur travail, ont réussi à faire de la culture un véritable catalyseur d'énergie spirituelle pour des millions de personnes.

Évaluant le niveau professionnel de cette édition, Lê Quôc Minh, président de l'Association des journalistes vietnamiens et président du jury final, a souligné que ce Prix de la presse avait atteint un nouveau sommet, tant en termes d'envergure que de qualité des œuvres présentées.

Avec plus de 1.000 œuvres reçues des agences de presse centrales et locales, ce succès témoigne non seulement de l'attrait grandissant du prix, mais également de l'intérêt accru des journalistes et des éditeurs pour les domaines fondamentaux de la culture, des sports et du tourisme.

