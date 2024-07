Le président Tô Lâm rencontre la communauté vietnamienne au Cambodge

Poursuivant sa visite d'État au Cambodge, le président Tô Lâm a rendu visite, samedi après-midi, 13 juillet, à l'ambassade du Vietnam au Cambodge et a rencontré des représentants des associations, des entreprises vietnamiennes et de la communauté des Vietnamiens en vivant, travaillant et faisant des études au Cambodge.

Photo : VNA/CVN

Le président Tô Lâm a souligné que le Parti et l'État s’intéressaient toujours à la diaspora vietnamienne à l'étranger dont la communauté d'origine vietnamienne au Cambodge qui connaît encore de nombreuses difficultés dans la vie.

Le chef de l’État a informé que lors des réunions de travail, les dirigeants des deux pays ont souligné qu'ils continueraient à donner la priorité à la consolidation et au renforcement de l'amitié traditionnelle et de la coopération intégrale dans tous les domaines entre les gouvernements et les peuples des deux pays. Concernant la communauté, le dirigeant vietnamien a demandé à la partie cambodgienne de continuer à mettre en œuvre des politiques favorables pour aider les personnes d'origine vietnamienne à vivre, travailler et faire des études conformément à la loi du pays d'hôte...

Dans les temps à venir, à côté de l'attention et le soutien du Parti et de l'État, et de la contribution des entreprises, le chef de l’État a appelé l'Association Khmer-Vietnam, les associations vietnamiennes au Cambodge et tous les Viêt kiêu de continuer de faire des efforts, de rester solidaires pour s'entraider à surmonter les difficultés, respecter les lois du pays d'hôte, promouvoir les bonnes traditions de la communauté des Vietnamiens au Cambodge pour contribuer au développement socio-économique du pays d'accueil, ainsi qu'à celui du pays natal et cultiver les relations étroites entre le Vietnam et le Cambodge.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, il a remis 20.000 USD à l'Association Khmer - Vietnam pour la soutenir à organiser davantage activités significatives aux Viêt kiêu et offert 200 parquets de cadeaux aux Viêt kiêu en difficulté.

L'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Huy Tang a informé le président Tô Lâm de la situation d'opération des bureaux de représentation et de la communauté des Vietnamiens au Cambodge ces derniers temps. Selon le diplomate, la communauté des Vietnamiens au Cambodge compte actuellement plus de 103.000 personnes.

VNA/CVN