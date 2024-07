Le président Tô Lâm reçoit d'anciens étudiants cambodgiens au Vietnam

Passant en revue les étapes importantes des relations Vietnam - Cambodge, le président Tô Lâm a affirmé que les relations avaient obtenu de nombreux résultats positifs qui ont grandement contribué au développement de chaque pays et ont consolidé les relations entre les deux pays sous la devise "Bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale, et la durabilité à long terme".

Le chef de l'État vietnamien a souligné qu'au cours des dernières années, les relations bilatérales n'avaient cessé de se développer. Les dirigeants des deux pays ont maintenu des contacts et des échanges réguliers et les mécanismes de coopération bilatérale se sont révélés efficaces. Les deux parties ont accordé une grande attention à la promotion des liens économiques, commerciaux et d'investissement, tandis que la collaboration dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la culture et du tourisme se développe de plus en plus.

En particulier, la forte croissance du commerce constitue l'un des points forts de la coopération entre les deux pays, a-t-il indiqué, ajoutant que les deux parties ont également coopéré étroitement dans des cadres multilatéraux et sous-régionaux, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.

Un pont solide entre les deux pays

Dans le contexte d'une situation mondiale complexe et en évolution rapide, le président Tô Lâm a espéré que les anciens élèves cambodgiens étudiant au Vietnam constitueraient toujours un pont solide entre les deux pays.

Il a souhaité qu'ils aident le peuple cambodgien, en particulier les jeunes, à mieux connaître la position et l'importance des relations Vietnam - Cambodge pour le développement de chaque pays.

Approuvant les propositions de l'Association des anciens étudiants cambodgiens au Vietnam, le président a déclaré qu'il demanderait aux agences vietnamiennes compétentes d'accorder davantage de bourses aux étudiants cambodgiens pour étudier dans les universités vietnamiennes et d'envisager de créer une association des anciens élèves vietnamiens au Cambodge, favorisant ainsi davantage l'amitié entre les deux pays.

Le chef de l'État a estimé qu'avec une structure organisationnelle complète, un grand nombre de membres et de bons sentiments envers le pays et le peuple vietnamiens, l'Association des anciens élèves cambodgiens au Vietnam fonctionnerait efficacement et contribuerait au développement du Cambodge ainsi qu'aux relations Vietnam - Cambodge.

Le président de l'Association des anciens étudiants cambodgiens au Vietnam, Uch Leang, et les membres de l'association ont exprimé leur honneur de rencontrer le président Tô Lâm lors de son premier voyage au Cambodge.

Ils ont également exprimé leur profonde gratitude au Parti, à l'État et au peuple vietnamien pour leur soutien et leur aide considérables au Cambodge en général et aux étudiants cambodgiens au Vietnam en particulier.

Uch Leang a affirmé que les étudiants élèves cambodgiens continueront à servir de pont pour aider la jeune génération cambodgienne à comprendre la solidarité et les relations étroites entre les peuples des deux pays.

