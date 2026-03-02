Président Hô Chi Minh et AN : 80 ans d’un héritage démocratique

À l’occasion du 80 e anniversaire de l’Assemblée nationale (AN) vietnamienne et du 85 e anniversaire du retour au pays du Président Hô Chi Minh, l’exposition "Le Président Hô Chi Minh et l’Assemblée nationale vietnamienne - 80 ans d’un parcours glorieux" met en lumière son rôle majeur dans l’édification d’un État de droit et son engagement exemplaire en faveur des premières élections générales de 1946, symbole de la souveraineté populaire.

>> Élections législatives et locales : mobilisation active pour la grande fête nationale

>> Le président de l'AN inspecte les préparatifs électoraux à Hai Phong

>> Une membre du CC du Parti au plus grand nombre de candidatures aux élections législatives

>> Nghê An : le président de l'AN exhorte à des préparatifs électoraux rigoureux et rapides

Photo : BTC/CVN

L’exposition "Le Président Hô Chi Minh et l’Assemblée nationale vietnamienne - 80 ans d’un parcours glorieux" se tient actuellement au sein du Palais présidentiel, site des reliques du Président Hô Chi Minh (Hanoï). Divisée en trois sections, elle présente au public 120 images et documents relatifs au Président Hô Chi Minh et à l'Assemblée nationale vietnamienne, retraçant ses 80 années d'existence et de développement. Nombre de ces pièces sont des artefacts originaux précieux, présentés au public pour la première fois, tant au niveau national qu'international.

Grâce à ces images et documents, le public découvre plus en profondeur le rôle du Président Hô Chi Minh dans l’édification de l'État de droit socialiste vietnamien. Il a notamment l'opportunité de voir des images du dirigeant national, toujours étroitement impliqué dans l'organisation des premières élections générales du 6 janvier 1946, témoignant du courage, de la justesse et de la détermination, ainsi que de la confiance absolue du Président Hô Chi Minh faite au peuple. L’Oncle Hô a également exercé avec conviction ses droits et devoirs de citoyen au sein de sa circonscription.

Évoquant l'importance des élections générales, le Président Hô Chi Minh a écrit : "Les élections générales offrent à la nation tout entière l'opportunité de choisir librement des personnes talentueuses et vertueuses pour assumer les responsabilités du pays. Quiconque souhaite servir la nation a le droit de se présenter ; chaque citoyen a le droit de voter. Il n'y a aucune distinction entre hommes et femmes, riches et pauvres, religion, race, classe sociale ou parti politique ; chaque citoyen vietnamien possède ces deux droits".

Le Président Hô Chi Minh, un électeur exceptionnel

Lors des élections générales de 1946, l’Oncle Hô se présenta à Hanoï. À l'approche du jour du scrutin, par affection et respect pour lui, les habitants de la périphérie de Hanoï ont présenté une pétition : "Nous demandons que le Président Hô Chi Minh soit dispensé de se représenter aux prochaines élections générales, car il est déjà vénéré par toute la nation comme le Président éternel de la République démocratique du Vietnam".

Cependant, dans le numéro 118 du journal Cuu Quôc (Salut national), daté du 15 décembre 1945, le Président Hô Chi Minh a adressé une lettre répondant à l'opinion publique et refusant la proposition : "Je suis profondément touché par l'affection que m'ont témoignée les habitants suburbains de Hanoï et par leur décision de me déconseiller de me présenter aux prochaines élections législatives. Mais je suis citoyen de la République démocratique du Vietnam et ne peux donc enfreindre les règles établies pour les élections générales. Je me suis déjà présenté à Hanoï, je ne peux donc me présenter ailleurs".

Lors des premières élections législatives, l'Oncle Hô a été élu avec un score impressionnant de 98,4 % des voix.

À travers des images, des documents et la relecture de récits sur la vie du Président Hô Chi Minh, nous pouvons apprendre de lui comment accomplir les devoirs et les responsabilités d'un citoyen patriote.

Quê Anh/CVN