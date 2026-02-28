Nghê An : le président de l'AN exhorte à des préparatifs électoraux rigoureux et rapides

À Nghê An, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, également à la tête du Conseil électoral national, a exhorté à établir les listes électorales avec exactitude, rigueur et dans les délais impartis, compte tenu de la diversité et de l’étendue de cette province du Centre.

Photo : VNA/CVN

Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, également président du Conseil électoral national, a exhorté Nghê An à veiller à ce que les listes électorales soient établies "avec exactitude, exhaustivité, rigueur et dans les délais impartis", compte tenu de la superficie et de la diversité de cette province au Centre du Vietnam.

À la tête d'une délégation de travail chargée d'inspecter les préparatifs locaux pour l'élection des députés à la 16ᵉ AN et des conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, le 28 février, Trân Thanh Mân a souligné que Nghê An est la quatrième plus grande province du Vietnam en superficie, avec ses régions montagneuses, de moyenne altitude, deltaïques et côtières.

La province abrite environ 500.000 personnes appartenant à des minorités ethniques, ce qui impose des exigences élevées en matière d’établissement des listes électorales, d’aménagement des bureaux de vote, de sécurité et de maintien de l’ordre, ainsi que d’efforts de communication visant à atteindre chaque foyer et chaque électeur.

Photo : VNA/CVN

Lors d’une séance de travail avec le Comité électoral provincial, le président de l’Assemblée nationale a salué les préparatifs complets, sérieux, opportuns et conformes à la loi menés par Nghê An, conformément aux directives des autorités centrales.

La province a mis en place 1.039 commissions électorales communales des Conseils populaires, regroupant 12.050 membres, identifié 3.123 bureaux de vote et constitué un nombre équivalent d’équipes électorales. Les listes électorales ont été régulièrement vérifiées et mises à jour, grâce à l’intégration et à l’utilisation efficace de la base de données des résidents, ce qui a permis d’améliorer leur exactitude. La désignation des candidats a été effectuée conformément aux procédures, à la structure et à la composition prescrites.

Il convient de noter que Nghê An a pris l’initiative de mettre en place le vote anticipé dans 55 bureaux de vote répartis dans 31 circonscriptions, au sein de 12 communes montagneuses, isolées, frontalières et difficiles d’accès, où le terrain et les conditions de transport sont particulièrement exigeants.

Photo : VNA/CVN

Soulignant le peu de temps restant avant le jour du scrutin, le 15 mars, et compte tenu de l'ampleur de la tâche et des exigences strictes, le chef de l'Assemblée nationale a demandé à la province de se concentrer sur plusieurs points essentiels. Il s'agit notamment de la pleine application des directives du Bureau politique et des recommandations du Conseil électoral national, ainsi que de la garantie d'un contrôle rigoureux du Parti sur le déroulement des élections.

Il a exhorté l'ensemble du système politique à s'impliquer activement dans le processus, à suivre de près l'évolution de la situation dans chaque bureau de vote, à renforcer les inspections et la supervision, et à résoudre rapidement les problèmes rencontrés sur le terrain. La province a également été invitée à poursuivre la vérification des listes électorales, en particulier pour les électeurs qui étudient ou travaillent loin de leur domicile, afin de garantir le droit de vote des citoyens.

Garantir le succès et la sécurité

Concernant les 55 bureaux de vote où le vote anticipé est autorisé, le président de l'Assemblée nationale a exigé une préparation minutieuse, la mise à disposition d'informations claires et complètes aux électeurs, le strict respect des procédures avant, pendant et après le vote, et une sécurité absolue.

Photo : VNA/CVN

Plus tôt dans la journée, le président de l'Assemblée nationale s'est rendu dans un bureau de vote du hameau de Phuc Long, dans la commune de Hung Nguyên. Il a salué le travail minutieux accompli par les autorités locales pour la mise à jour des listes électorales, le recours aux technologies de l'information et l'élaboration de plans d'urgence.

Constatant l'importante population catholique de la commune et le fait que le jour du scrutin tombe un dimanche, jour des offices religieux, il a suggéré des aménagements, dans le respect de la réglementation, afin de faciliter la participation des fidèles.

Le bureau de vote étant situé à proximité d'une route nationale, il a également insisté sur la nécessité de garantir la sécurité politique, l'ordre public et la sécurité routière. Il a appelé à un renforcement de la communication avant, pendant et après le scrutin afin d'encourager les électeurs à exercer leurs droits et devoirs civiques et à élire des représentants exceptionnels, capables de refléter la volonté et les aspirations du peuple à l'Assemblée nationale et dans les conseils populaires à tous les niveaux.

VNA/CVN