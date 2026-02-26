Le président de l'AN inspecte les préparatifs électoraux à Hai Phong

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, également président du Conseil électoral national, a conduit une délégation de travail à Hai Phong (Nord), le 26 février, afin d'inspecter les préparatifs électoraux.

>> Élections législatives et locales : mobilisation active pour la grande fête nationale

>> Élections législatives : Tuyên Quang se mobilise pour le grand rendez-vous démocratique

>> Les résultats des élections doivent être annoncés au plus tard le 25 mars

Photo : VNA/CVN

Soulignant le rôle de Hai Phong en tant que l'une des six villes relevant du pouvoir central au Vietnam, Trân Thanh Mân a déclaré que les prochaines élections des députés à la XVIe législature de l'AN et des membres aux Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 devaient être étroitement liées à la nécessité de préserver la sécurité politique et l'ordre social, et organisées avec un sens accru des responsabilités, avec plus de rigueur et d'exhaustivité que lors des scrutins précédents.

Il a demandé à la ville de suivre scrupuleusement les directives et conclusions pertinentes du Politburo et du Secrétariat du Comité central du Parti, ainsi que les recommandations du Conseil électoral national.

Soulignant que ces élections se déroulent suite à des fusions de circonscriptions administratives et à la mise en place d'un modèle d'administration locale à deux niveaux, le dirigeant a déclaré qu'il ne fallait faire preuve d'aucune complaisance ni négligence dans l'exécution des travaux.

Il a demandé à Hai Phong de poursuivre la finalisation et la publication, dans les délais impartis et avec la plus grande rigueur, de la liste officielle des candidats et de leurs biographies, tout en effectuant des vérifications croisées afin d'éviter toute erreur.

Concernant les candidats nationaux se présentant dans la localité, Hai Phong compte sept circonscriptions et neuf candidats introduits par les autorités centrales.

Photo : VNA/CVN

Le président de l'AN a déclaré que la ville devait accorder une attention particulière à la diffusion des biographies des candidats afin que les électeurs puissent pleinement comprendre leur parcours, ce qui leur permettra de sélectionner des représentants véritablement exceptionnels répondant aux critères et normes requis.

Rappelant la période cruciale d'inspections préélectorales prévue du 2 au 14 mars, le plus haut responsable législatif a insisté sur la nécessité d'intensifier la communication afin que les citoyens comprennent clairement leurs droits et devoirs civiques.

Il a ordonné à Hai Phong de superviser la préparation des dossiers post-électoraux, de vérifier et de rapprocher soigneusement les chiffres à tous les niveaux dans les procès-verbaux électoraux, et de finaliser et de soumettre sans délai les documents officiels au Conseil électoral national.

Plus tôt dans la journée, le dirigeant s'était rendu dans un bureau de vote du quartier de Hai An, à Hai Phong, afin d'inspecter les préparatifs.

VNA/CVN