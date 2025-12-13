Préserver l’identité culturelle et développer un tourisme communautaire à Lô Lô Chai

Ces derniers jours, le village de Lô Lô Chai, situé dans la commune de Lung Cu - point le plus septentrional du pays et reconnu comme le "Meilleur village culturel et touristique du monde" - connaît une affluence remarquable, les visiteurs affluent pour découvrir la richesse culturelle des Lô Lô.

Face à la hausse du nombre de touristes, les autorités locales ont mis en œuvre de nombreuses mesures synchronisées afin de préserver la beauté originelle du village, garantir un environnement touristique sûr et promouvoir un développement communautaire durable.

Le 6 novembre, le Comité populaire de la commune de Lung Cu a publié la Décision N°447 portant création du Comité de gestion pour la construction, la préservation et le développement du village touristique pour la période 2025-2030. Composé de 19 membres - police communale, poste frontalier de Lung Cu, équipe locale de gestion du marché, personnel médical et autorités locales -, ce Comité est chargé de superviser les activités de construction, de guider les habitants dans la préservation de leur identité culturelle et de contrôler la qualité des services touristiques.

Dès sa création, le comité populaire de la commune a demandé aux établissements de services, homestay et restaurants de mettre en conformité leurs activités en matière de sécurité alimentaire, de prévention des incendies, d’hygiène environnementale, d’affichage des enseignes, d’enregistrement commercial et de déclaration publique des prix. Les instructions ont été diffusées largement dans chaque hameau afin d’assurer la transparence et la participation de la communauté.

Ces derniers mois, le comité de gestion du village touristique a mené de nombreuses inspections, régulières ou inopinées, en coordination avec les différentes forces locales. Des séances de travail ont été organisées directement à Lô Lô Chai pour aider les habitants à compléter les documents d’hébergement, réaménager les installations, organiser les zones de préparation des aliments et mettre en place les issues de secours conformément aux normes. Les campagnes de sensibilisation sur la sécurité, la gestion des prix et l’hygiène alimentaire ont contribué à améliorer nettement la conformité et la qualité des services.

Grâce à cet accompagnement, les établissements locaux ont montré des progrès significatifs. Vàng Thi Xuyên, propriétaire du restaurant-homestay Hiên Xuyên, qui accueille chaque mois des centaines de visiteurs, affirme que la mise en place de processus de préparation et de stockage conformes aux normes a renforcé la confiance des touristes et professionnalisé les activités de son établissement. De même, Trân Xuân Hanh, propriétaire du homestay Pasu, souligne que malgré la rigueur des inspections, les autorités ont apporté un soutien précieux, lui permettant de compléter les documents d’hébergement, d’afficher clairement les prix et d’améliorer les chambres comme les installations sanitaires.

Le renforcement du contrôle contribue à maintenir l’ordre, à prévenir les infractions, à limiter les situations de surenchère ou de sollicitation indue des clients, et à garantir un environnement commercial équitable. Cette démarche renforce la confiance des habitants dans le développement de leurs services et permet aux visiteurs de se sentir en sécurité et à l’aise lorsqu’ils découvrent Lung Cu.

Parallèlement à l’amélioration des services, la commune accorde une attention particulière à la préservation de l’identité culturelle des Lô Lô, un atout majeur du village. L’architecture traditionnelle des maisons en terre battue, les costumes, les métiers artisanaux, les fêtes et les arts populaires continuent d’être préservés et transmis. Les familles du village maintiennent également de nombreuses activités culturelles destinées aux touristes, telles que les performances de tambours de bronze, les spectacles folkloriques et les visites de la vie quotidienne locale.

Dans les temps à venir, le comité de gestion du village touristique poursuivra ses actions de coordination, d’inspection régulière et de sensibilisation auprès des habitants afin de promouvoir un environnement touristique civilisé, sûr et respectueux de l’identité locale. Le développement de nouveaux produits touristiques typiques sera également encouragé pour renforcer l’attractivité de Lô Lô Chai.

Ces efforts concertés visent non seulement à préserver les valeurs culturelles originales de la communauté Lô Lô, mais aussi à faire de Lô Lô Chai une destination accueillante et captivante pour les touristes vietnamiens comme étrangers, digne de son statut de village emblématique du point extrême Nord du pays.

