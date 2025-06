Du yoga à Dà Nang et Ha Long pour aspirer les premiers rayons du soleil

Plus de 700 pratiquants de yoga se sont réunis à l’aube du 22 juin pour une séance de grande envergure intitulée "Toucher l’aube de Dà Nang", dans le cadre de l’Enjoy Dà Nang Festival 2025 et de la Journée internationale du yoga.

Photo : Huynh Son/VNA/CVN

De 05h00 à 06h30, au parc de la Mer Orientale, les participants ont dansé à l’unisson avec pour toile de fond la sérénité de la mer et du ciel, favorisant la pleine conscience, le bien-être et le sens de la communauté.

Postures de base, respiration consciente, étirements, au-delà du bien-être individuel, la performance a mis l’accent sur l’interconnexion entre l’humain et la planète, et a encouragé un mode de vie sain et offert un moment de paix et d’équilibre en pleine nature.

Le même jour, près de 1.000 personnes ont participé à une séance de yoga collective sur les rives de la baie de Ha Long pour célébrer la 11e Journée internationale du yoga dans la province de Quang Ninh (Nord).

Photo : Huong Thu/VNA/CVN

Placé sous le thème "Yoga pour une seule Terre, une seule santé", l’événement a réuni des clubs de yoga de Quang Ninh et des provinces voisines, créant ainsi une remarquable démonstration d’unité au cœur de ce paysage classé au patrimoine mondial.

Les participants ont suivi un protocole de yoga commun encadré par des représentants de l’ambassade d’Inde, assisté à des spectacles sur le thème du yoga, reçu des drapeaux commémoratifs et participé à une opération de nettoyage de plage. Co-organisé par le Comité populaire provincial de Quang Ninh et l’ambassade d’Inde au Vietnam, cet événement visait à renforcer les échanges culturels et sportifs entre le Vietnam et l’Inde tout en promouvant le yoga comme mode de vie sain.

Le Dr. Mandala Tejaswi, du Centre culturel Swami Vivekananda de Hanoï, a souligné que le yoga reflète les valeurs de santé et de discipline prônées par le président Hô Chi Minh. Il a exprimé sa gratitude pour la large participation à la Journée internationale du yoga de cette année, célébrée dans 45 provinces et villes du Vietnam, et l’a qualifiée de démonstration inspirante de l’enthousiasme du pays pour le yoga.

La Journée internationale du yoga est une célébration mondiale dédiée à la pratique ancestrale du yoga, qui promeut ses bienfaits physiques, mentaux et spirituels. L’initiative a été officiellement déclarée par l’Assemblée générale des Nations unies le 11 décembre 2014, suite à une proposition du Premier ministre indien Narendra Modi. La première Journée internationale du yoga a été célébrée le 21 juin 2015.

VNA/CVN