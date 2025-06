Près de 1.500 Sud-coréens participeront au Marathon du patrimoine de la baie de Ha Long 2025

Le Marathon du patrimoine de la baie de Ha Long 2025 (Halong Bay Heritage Marathon), prévu en novembre prochain à Ha Long, dans la province de Quang Ninh (Nord), anticipe la participation d'environ 15.000 coureurs, selon le Département provincial de la culture, des sports et du tourisme.

>> Le marathon de Dên Hùng embrasse la demeure des rois fondateurs

>> Découvrez Hanoï en courant avec le Marathon du Patrimoine Standard Chartered

>> Plus de 10.000 participants au 4e marathon VnExpress de Ha Long

Photo : QN/VNA/CVN

L'événement attire déjà un intérêt international significatif. L'agence de voyages sud-coréenne Mercurytour prévoit d'amener près de 1.500 participants sud-coréens, incluant des athlètes professionnels, des touristes, des entrepreneurs et des résidents sud-coréens du Vietnam.

Lancé en 2014, le Marathon du patrimoine de la baie de Ha Long a connu une ascension fulgurante pour devenir l'un des marathons les plus réputés de la région. Pour sa dixième édition cette année, l'événement dépasse le simple cadre sportif. Il est devenu une plateforme majeure pour promouvoir l'image de la baie de Ha Long, site classé au patrimoine naturel mondial de l'UNESCO, auprès d'un public international toujours plus large.

Ledit Département provincial s'est engagé à travailler en étroite coordination avec les agences concernées pour organiser diverses activités touristiques en marge de la course. Des efforts sont en cours pour renforcer la coopération avec les établissements d'hébergement et les sites touristiques afin de répondre aux besoins des visiteurs, ainsi qu'avec les organisateurs pour garantir le bon déroulement de l'événement.

Quang Ninh considère les événements sportifs comme une priorité stratégique pour attirer les touristes. L'organisation d'événements sportifs, culturels,

touristiques et artistiques est d'ailleurs une pierre angulaire de sa feuille de route, avec un objectif ambitieux : accueillir 20 millions de visiteurs en 2025, dont 4,5 millions de touristes internationaux.

Au sein de cette stratégie, le Marathon du patrimoine de la baie de Ha Long se distingue particulièrement. Officiellement reconnu par l'Association des marathons internationaux et courses de distance (AIMS), son parcours est certifié de niveau international. Cette reconnaissance permet aux athlètes d'utiliser leurs performances pour se qualifier aux prestigieux Abbott World Marathon Majors – incluant les marathons de New York, Chicago, Londres, Boston, Tokyo, Berlin, et, depuis 2024, Sydney.

VNA/CVN