Les embauches augmentent de 2,61% au 3e trimestre à Hô Chi Minh-Ville

Photo : VNA/CVN

Le secteur du commerce et des services représentait la majorité des nouvelles embauches (73,66%) avec près 53.000 postes (+2,6%), a précisé le FALMI qui a réalisé une enquête sur plus de 19.400 entreprises et plus de 71.700 postes.

Il est suivi par le secteur de l’industrie et de la construction (25,16%) avec plus de 18.000 postes (-1,87%), et celui de l’agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture (1,18%) avec 847 postes (+5,95%), a-t-il ajouté.

Quatre secteurs industriels principaux (la mécanique, l’électronique et les technologies de l’information, la chimie pharmaceutique et le caoutchouc et l’agroalimentaire) représentaient 18,31% des besoins en main d’œuvre (+12,24%), soit 13.100 postes, a indiqué la directrice du FALMI, Nguyên Hoàng Hiêu.

Photo : VNA/CVN

Neuf secteurs prestataires de services principaux (le commerce ; le transport et l’entreposage ; le tourisme ; les postes, les télécommunications et les technologies de l’information ; la finance, le crédit, la banque et les assurances ; le commerce immobilier ; les services d’information de conseil, de science et de technologie ; l’éducation et la formation ; et la santé) représentaient 83,36% des besoins en main d’œuvre (+3,5%), soit près de 60.000 postes, a-t-elle poursuivi.

L’économie vietnamienne en général et celle de Hô Chi Minh-Ville ont connu des points lumineux, notamment grâce à des solutions du gouvernement pour accélérer les réformes afin de créer un environnement des affaires plus favorable ainsi qu’aux effets bénéfiques de l’intégration internationale, a noté la responsable.

Hô Chi Minh-Ville a également proposé de nombreuses solutions pour impulser son développement socio-économiques et soutenir le développement du marché du travail. Cela a ouvert de nombreuses opportunités d’emploi et contribué à rendre le marché du travail plus dynamique, a-t-elle ajouté.

VNA/CVN