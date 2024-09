Mobiliser de diverses ressources pour le développement des transports verts

Il y a plus de 10 ans, dans la résolution N° 24 du 13 juin 2013 sur la réponse au changement climatique, la protection des ressources naturelles et de l'environnement, le Comité central du Parti communiste du Vietnam du XI e mandant a officiellement soulevé la question du "Développement pilote du modèle économique vert".

Jusqu'à présent, l’édification d'une économie verte et respectueuse de l'environnement est clairement orientée dans la Stratégie de développement du pays pour la période 2021-2030.

Photo : VNA/CVN

Objectifs de transports verts

Mettant en œuvre les engagements du Vietnam lors de la COP26, le 2 juillet 2022, le Premier ministre a publié la décision No 876/QD-TTg approuvant le Plan d'action sur la conversion de l'énergie verte et la réduction des émissions de carbone et de méthane de l'industrie des transports, développant les transports verts afin de parvenir à zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050.

Le plan propose le développement de systèmes ferroviaires urbains, de chemins de fer à grande vitesse, de chemin de fer national électrifié et le développement de ports verts et la conversion des véhicules à l'électricité et à l'énergie verte.

En développant les infrastructures de transport, en particulier les transports verts, le ministère des Transports a construit un chemin de fer urbain. Des centaines de bus électriques et des dizaines de milliers de voitures électriques sont aussi en service.

Selon l'évaluation des expert, le besoin de développer les transports verts est très important. Mobiliser des ressources pour une conversion synchrone afin d’atteindre le zéro net comme engagement n’est pas un mince défi.

Selon le représentant de l'Union européenne (UE), son objectif d'ici 2050 est de réduire les émissions du secteur des transports de 60%, dont le soutien aux pays en développement dans les transports verts. Mme Kathleen A.Whimp, directrice par intérim de la Banque mondiale pour la région Vietnam - Laos - Cambodge, a affirmé que la BM s'engageait à soutenir le Vietnam dans son chemin vers le développement de transports verts durables.

Progrès remarquables

Le directeur adjoint du Plan et de l’Investissement (ministère des Transports), Luu Quang Thin, a estimé que ces derniers temps, le développement des infrastructures de transport du Vietnam avait fait des progrès remarquables, avec plus de 24 300 km de routes nationales, 2 000 km d'autoroutes, 6 800 km de voies navigables intérieures et 2 640 km de voies ferrées, outre près de 300 ports, 22 aéroports et de nombreux autres projets importants. Cependant, l’investissement présente encore de nombreuses limites.

Concernant le transport routier, d'ici 2030, le pays disposera d'environ 5 000 km d'autoroutes ; continuera à investir dans les autoroutes pour relier les principaux centres économiques, les ports maritimes, les aéroports et les postes frontaliers internationaux. Cela nécessitera en 2030 environ 24,8 milliards de dollars et en 2050, 33,64 milliards.

Le chemin de fer est aussi un transport avantageux, très sûr et à des coûts raisonnables, c'est pourquoi il sera prioritaire en matière d'investissement. Le ministère des Transports se concentre sur la construction d'une ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, accélérant les investissements dans les lignes ferroviaires urbaines à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville... Selon les calculs, les investissements devraient s’élever à environ 151,2 milliards d'USD d'ici 2050 et à 312 milliards en 2050, selon M.Thin.

Le ministère des Transports continuera d'améliorer le cadre juridique connexe et de réformer les procédures administratives ; d’examiner les plans pour orienter les investissements ; prioriser l'allocation des capitaux du budget de l'État aux projets de transports... Il établira et rendra publique une liste de projets de développement des infrastructures de transport nécessitant des investissements.

VNA/CVN