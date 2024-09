Thoai Son, premier district répondant aux nouvelles normes avancées du Programme de Nouvelle ruralité

Partant d'une base modeste, en moyenne, les communes de Thoai Son ne remplissaient initialement que 5 des 19 critères ; le revenu moyen dans les zones rurales était de seulement 15,46 millions de dôngs/personne/an et le taux de pauvreté s'élevait à 6,6%. Après 13 ans de mise en œuvre du Programme de construction de nouvelle ruralité, le Comité du Parti, le gouvernement et la population du district de Thoai Son ont continuellement surmonté les difficultés et relevé les défis, obtenant ainsi des résultats positifs et complets dans tous les domaines.

En 2018, le district de Thoai Son a été reconnu par le Premier ministre comme répondant aux normes du Programme, toutes ses communes ayant été certifiées conformes. Depuis, le district s'efforce de maintenir et d'améliorer la qualité, visant à ce que ses communes atteignent les nouvelles normes avancées du Programme.

Duong Ngoc Lam, président du Comité populaire du district, a déclaré : "Après plus de 13 ans de mise en œuvre du Programme de Nouvelle ruralité avancée, toutes les communes du district, soit 14 sur 14, répondent désormais aux nouvelles normes avancées, dont deux sont des modèles typiques en matière d'organisation de l'éducation et de la production".

"Le revenu moyen par habitant du district a atteint 73,73 millions de dôngs/personne/an ; le taux de pauvreté a chuté à 1,17%, soit une baisse de 2% par rapport à 2018 et de 5,43% par rapport à 2011. À la fin de 2023, il n'y avait plus de maisons provisoires ou vétustes dans le district de Thoai Son", a ajouté M. Lam.

Thoai Son a mobilisé plus de 336 milliards de dôngs pour réaliser près de 1.100 projets.

Grâce à ces réalisations, le 1er août 2024, le Premier ministre a publié la décision N°750 reconnaissant le district de Thoai Son, dans la province d'An Giang, comme conforme aux normes avancées du Programme de construction de Nouvelle ruralité pour 2023, soit deux ans avant les objectifs fixés. Thoai Son est ainsi devenu l'un des trois premiers districts du delta du Mékong à être reconnu comme localité atteignant les normes du Programme avancé.

Lors de la cérémonie, le vice-président du Comité populaire de la province d'An Giang, Lê Van Phuoc, a souligné que la construction de nouvelles ruralités est une tâche continue qui exige du district des efforts constants et une détermination renforcée.

Thoai Son doit également se concentrer sur la formation et le développement des ressources humaines, notamment des ressources humaines de haute qualité, pour soutenir le développement de l'industrie, des services touristiques et de l'agriculture. En parallèle, il est nécessaire de renforcer l'application des sciences et des hautes technologies dans la production agricole, et d'améliorer l'environnement d'investissement pour faciliter les activités des entreprises et des investisseurs.

Lors de la cérémonie, le Comité provincial du Parti et le Comité populaire de la province d'An Giang ont félicité plusieurs groupes et individus exceptionnels pour leurs contributions à la construction de Nouvelle ruralité à Thoai Son.

Texte et photos : Quang Châu/CVN