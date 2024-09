Lancement d'activités en écho à la campagne visant à rendre le monde plus propre

Thanh Tri est l’une des localités de Hanoï très engagées dans la protection de l’environnement.

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie, Nguyên Huy Toàn, le vice-président du Comité populaire du district de Thanh Tri, a déclaré qu’en écho à la campagne «Rendre le monde plus propre» 2024, le district planterait 90 arbres sao den (Hopea odorata) dans le parc Chu Van An, contribuant ainsi à augmenter le nombre d’arbres urbains plantés après le typhon Yagi. Il a aussi appelé chaque citoyen à utiliser les ressources à bon escient, à recycler et trier les déchets solides et à réduire leur quantité.

Immédiatement après la cérémonie de lancement, plusieurs activités ont eu lieu notamment le ramassage d'ordures et la plantation d'arbres au parc Chu Van An, une balade à vélo pour protéger l'environnement sur le thème «Itinéraire vert – œuvrer ensemble pour protéger l'environnement » pour propager le message : Réduire les émissions pour lutter contre le changement climatique.

La campagne "Rendre le monde plus propre", initiée par l’Australie et lancée par le Programme des Nations unies pour l’environnement à l’échelle mondiale depuis 1993, se tient périodiquement la troisième semaine de septembre de chaque année. Jusqu’à présent, cette campagne a vu la participation de plus de 180 pays à travers le monde.

VNA/CVN