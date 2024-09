Les cafés “bien-être” fleurissent à Hô Chi Minh-Ville

Et si on allait ce matin au café qui fait du bien, pour justement se faire du bien ?

Les anciens se réunissaient dans des cafés rustiques, et souvent sommaires, parfois au coin des rues et souvent à même le trottoir, assis sur de minuscules tabourets, pour échanger sur l’air du temps avec les autres anciens du quartier.

Avec Internet est arrivé une nouvelle génération qui, ordinateur dans le sac à dos, utilise ces cafés comme un espace de travail, sirotant parfois un seul “café đá” (café glacé) pour des heures de présence, dans des lieux plutôt minimalistes.

Prix raisonnables

Des endroits simples et décorés à moindre frais. Le minimum syndical pour attirer clients et consommateurs sans trop investir.

Le café “bien-être” consacre une autre génération qui arrive : celle du bien vivre. Et où souvent, chaque détail compte. La satisfaction est désormais à ce prix. Et les établissements n’hésitent plus à investir dans du beau, quitte à ce que ça se répercute sur les prix à la carte.

On a souvent affaire à un espace de convivialité, très bien décoré, confortable, agréable, à vivre et à regarder. Au milieu de plantes vertes et d’un mobilier accueillant. Réinventant un petit chez soi, mais avec les autres.

Comme c’est le cas au café Tiêm nhà An situé dans l’immeuble S2.01 à Vinhome Grand Park Thu Duc, Hô Chi Minh-Ville.

Une alcôve de bien-être qui incite à la détente, à la relaxation et même aux jeux pour les plus petits. Mais aussi aux rencontres et au partage.

La clientèle, pour la plupart, cette nouvelle génération de Vietnamiens, des trentenaires ou moins, avec de bonnes situations et des enfants en bas âge, qui arrive sur le marché de la consommation avec de nouveaux objectifs, où le bien-être et la qualité de vie sont en bonne place.

Un couple de Vietnamiens affirme que c’est un bel endroit pour faire des rencontres, adultes comme enfants, ces derniers disposant souvent d’un espace de jeux et de jouets ludiques. Tout le monde passe un bon moment.

Menu varié

Béatrice, une Française de passage, affiche aussi son enthousiasme sur cet endroit charmant : “C’est formidable ce genre de café, on s’y sent très bien et on a envie d’y revenir ! C’est calme. Les gens ne parlent pas fort. Ça va bien avec l’environnement. C’est très agréable !”.

On y déguste différents thés raffinés, smoothies et autres jus de fruits, avec de bons petits sandwichs maison ou des soupes instantanées. Le café produit aussi des petits biscuits maison délicieux. Et c’est bien raccord avec l’ensemble, tout en diffusant de belles odeurs à travers l’espace.

Le service y est très avenant et très souriant, par de jeunes serveuses souriantes, discrètes et disponibles. Ici pas de stress, avec la musique qui va avec, du classique, du jazz et de airs vietnamiens anciens.

Jeremy, un jeune français avec son amie vietnamienne, nous confie : “Nous venons souvent ici le matin pour travailler, c’est très calme et il n’y a pas de techno, c’est super !”. On est donc clairement dans l’ambiance café détente. On y entre avec curiosité et on en ressort avec le sourire.

Ce genre de café fleurit désormais un peu partout à Hô Chi Minh-Ville. Comme nous vous l’avons raconté dans certaines des dernières éditions du journal Le Courrier du Vietnam. Des cafés thématiques et soignés, consacrés parfois aux livres ou aux animaux, comme pour les chats ou autres.

Après plusieurs péripéties pour arriver à se faire comprendre ce matin-là, dans ce mignon petit café où nous avons désormais nos habitudes, j’ai eu droit à un vrai café au lait chaud à l’ancienne dans une belle tasse avec du très bon café vietnamien, et cerise, sur le café, avec la peau du lait !

Un café qui a donc cuit doucement dans une casserole, sur un petit réchaud. J’adore le café au lait avec la peau du lait, ça me rappelle quand j’étais petit en pension, et les petits déjeuners à l’ancienne, même s’il y avait aussi du chocolat avec la peau du lait aussi dans le broc en fer.

Du bien-être je vous dis, du bien-être...

Texte et photos : Bruno Laurant/CVN