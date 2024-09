Samaritan’s Purse Organization exprime sa solidarité avec le Vietnam

Le 22 septembre dans l'après-midi, à l'aéroport international de Nôi Bài, Hanoi, le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural a reçu un 2 e lot de soutien matériel offert par la Samaritan’s Purse Organization, une ONG internationale ayant pour mission l’aide humanitaire et le développement communautaire.

L’aide humanitaire comprend 2.750 lampes torches solaires, 2.748 ensembles d'ustensiles de cuisine et 5.520 couvertures polaires transportées par avion des États-Unis au Vietnam. A cela s'ajoutent 1.600 lampes torches solaires déjà disponibles au Vietnam qui seront envoyées avec le lot ci-dessus.

Selon le plan, ce volume de marchandises de secours sera transporté la semaine prochaine vers trois provinces de Yen Bai, Lao Cai et Cao Bang pour être distribué rapidement aux personnes touchées par les crues et glissements de terrain récents.

Auparavant, le 16 septembre, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural avait reçu un premier lot de biens d'urgence de la Samaritan's Purse Organization comprenant 3.000 lampes torches, 3.000 ensembles d’ustensiles de cuisine, 3.000 filtres à eau familiaux, 3.000 réservoirs d’eau potable et 6.000 seaux en plastique de 22 litres. Ces fournitures avaient été acheminées à ces trois provinces.

Jusqu'à présent, environ 35 gouvernements, organisations internationales et organisations non gouvernementales, par l'intermédiaire du ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural, ont fourni des secours et promis une aide d'urgence d'une valeur de 16 millions de dollars, pour aider les habitants à surmonter les conséquences du typhon Yagi, des inondations et glissements de terrain qui ont suivi.

