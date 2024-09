Le Premier ministre Pham Minh Chinh inspecte des projets d'infrastructures à Bac Ninh

>> Bac Ninh : rétablissement de l'élevage de poissons après les inondations

>> Bac Ninh : bilan de l’édification de la "Province de sécurité routière"

Le chantier du périphérique 4 - Région de capitale, d’une longueur de 112 km, passant par Hanoï, Hung Yen et Bac Ninh, a démarré le 25 juin. Le tronçon traversant la province de Bac Ninh aura une longueur totale de 35,3 km, passant par les districts de Thuan Thanh, Que Vo, Gia Binh et la ville de Bac Ninh, dont environ 25,6 km de périphérique 4. Le projet du périphérique 4 - Région de capitale représente un investissement total de 5.274 milliards de dôngs (214,81 millions d'USD).

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a demandé à Bac Ninh, l'investisseur du projet, de diriger et de se coordonner avec tous les niveaux, branches et forces, de mobiliser l'ensemble du système politique afin d’achever en septembre la libération du terrain et de contacter les localités voisines telles que Bac Giang et Lang Son pour fournir suffisamment de matériaux pour ce projet.

Il a demandé d'encourager les entreprises locales à participer aux composants du projets et aux tâches appropriés qui à la fois créent des emplois et des moyens de subsistance à la population locale et aident les entreprises locales à se développer. Il a aussi demandé d’assurer la qualité, la technique, l'esthétique, la sécurité, l'assainissement de l'environnement... en cours du processus de construction.

Logements sociaux

Le chef du gouvernement a ensuite visité la zone de logements sociaux de Thong Nhat dans le quartier Vo Cuong de la ville de Bac Ninh et a offert des cadeaux aux ménages.

La zone, investie par la société par actions du commerce et de l’investissement de développement Thong Nhat, couvre une superficie de 1,58 hectares, avec un investissement total d'environ 800 milliards de dongs. Les quatre bâtiments offrent 1 080 appartements, permettant de loger environ 4 000 personnes. Le projet a emprunté des capitaux du programme de crédit de 120.000 milliards de dôngs pour le développement des logements sociaux.

Pham Minh Chinh a hautement apprécié les efforts et les méthodes de Bac Ninh dans la mise en œuvre de projets de logements sociaux. Il a déclaré qu'assurer un logement est un facteur important pour attirer les ressources humaines et donc les investissements pour un développement rapide et durable, en particulier pour les provinces en forte développement industriel comme Bac Ninh.

Le Premier ministre a demandé à Bac Ninh de continuer à promouvoir les résultats obtenus, contribuant efficacement, de concert avec l'ensemble du pays, à la mise en œuvre du Projet d'investissement visant à construire au moins un million de logements sociaux au cours de la période 2021-2030.

VNA/CVN