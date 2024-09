Passionnant festival de courses de taureaux de la pagode Rô

Culture

En 2024, 24 couples de taureaux d'exception, issus du district de Tri Tôn et du chef-lieu de Tinh Biên (province d'An Giang), ont participé à ce 10e festival. L'événement a attiré une foule de spectateurs locaux ainsi que des touristes venus des quatre coins du pays, créant une atmosphère vibrante et animée qui renforce l'unité nationale pendant la fête.

Dès l'aube, des dizaines de milliers de visiteurs de tous âges se sont rassemblés pour assister au spectacle. Chacun espérait arriver tôt pour choisir le meilleur point de vue. Pour les touristes, cette journée était aussi une occasion de savourer les spécialités locales de la région Bay Nui. Le festival a attiré des centaines de photographes, tant nationaux qu'étrangers, qui sont venus capturer l'intensité de l'événement et explorer la beauté naturelle de la région.

Les taureaux, véritables athlètes à quatre pattes, sont minutieusement choyés par leurs propriétaires, qui les nourrissent d'une diète secrète à base d'herbes, d'œufs, voire de soda. Chaque propriétaire suit des rituels spécifiques pour garantir la victoire de son animal. Les conducteurs et leurs taureaux s'entraînent pendant des mois afin de se préparer à remporter le grand prix. Avant la course, un tirage au sort est effectué pour déterminer les positions de départ.

Certains spectateurs pensent que les premiers à s'élancer ont plus de chances de gagner, mais la difficulté réside également dans le fait de garder les taureaux sur la piste. De nombreuses bêtes quittent la piste et sont disqualifiées selon les règles en vigueur. Ainsi, les conducteurs doivent être expérimentés, et les taureaux soigneusement entraînés.

Le festival se déroule en deux phases : un premier tour de "hô" (pour que les taureaux s'habituent à la piste), suivi d'un tour de "lâcher". À ce moment-là, après le signal de l'arbitre, les conducteurs frappent leurs taureaux avec un bâton spécial afin de les inciter à fournir leur plus grand effort jusqu'à la ligne d'arrivée. Cette année, c'est la paire de taureaux numéro 2 qui a remporté la course de la pagode Ro.

Tout au long de la compétition, l'ambiance est marquée par les acclamations et les encouragements des spectateurs pour les équipes en lice. Les taureaux, tels des torpilles vivantes, s'élancent vers la ligne d'arrivée, soulevant des gerbes de terre et d'eau sur leur passage.

M. Châu Hu, du chef-lieu de Tinh Biên, a déclaré que pour les participants, la valeur du prix importe peu. L'essentiel est de s'amuser et de renforcer les liens entre les différentes communautés ethniques.

Personne ne sait précisément quand le festival a débuté, mais selon les anciens de la région Bay Nui, autrefois, les agriculteurs khmers utilisaient leurs taureaux pour labourer les champs des pagodes khmères. Cette pratique, considérée comme une offrande aux divinités bouddhistes, s'est transformée au fil du temps en une course traditionnelle.

Pour la communauté khmère de la région Bay Nui, ce festival revêt une signification particulière. Les taureaux victorieux deviennent une fierté pour leurs propriétaires et leur village, apportant chance et prospérité, ainsi que de bonnes récoltes aux agriculteurs.

En 2016, le festival des courses de taureaux Bay Nui a été reconnu par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme comme patrimoine culturel immatériel national. Cet événement culturel et sportif exceptionnel, organisé alternativement par les districts de Tri Tôn et Tinh Biên, attire un grand nombre de visiteurs nationaux et étrangers.

Selon Huynh Thanh Hai, vice-président du Comité populaire de la commune d'An Cu (Tinh Biên), la fête des courses de taureaux de la pagode Rô, ainsi que celle des vaches khmères de la région Bay Nui, a dépassé le cadre du simple sport traditionnel pour devenir "l'âme" qui magnifie la beauté de la région.

"Le festival des courses de taureaux n'est pas seulement une compétition, c'est une coutume et une croyance unique pour le peuple khmer à l'occasion de Sène Dolta. Ce festival symbolise à la fois la prière pour de bonnes récoltes et la prospérité, et l'esprit de travail acharné des Khmers. Il représente un lieu de rencontres culturelles et de transmission des valeurs communautaires", a souligné M. Thanh Hai.

Le festival incarne également une forme d'éducation, transmettant aux jeunes générations les valeurs de solidarité, de partage et de cohésion sociale, essentielles à la perpétuation de cette tradition.

Texte et photos : Quang Châu / CVN