Le président de l’AN du Vietnam assiste à la réunion du Comité exécutif de l’AIPA-45

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, et ses homologues des pays membres de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA) ont assisté à une réunion du Comité exécutif de l’AIPA dans le cadre de sa 45 e Assemblée générale (AIPA-45), vendredi 18 octobre, à Vientiane.

Les dirigeants ont discuté et approuvé l’ordre du jour de la 45e Assemblée générale de l’AIPA.

Le plus haut législateur vietnamien s’est déclaré convaincu que sous la direction du président de l’AIPA-45, le président de l’Assemblée nationale du Laos, Saysomphone Phomvihane, et les préparatifs minutieux de l’Assemblée nationale du Laos, l’AIPA-45 sera un grand succès, contribuant à renforcer le rôle et la position du pays dans la région.

La présence de Trân Thanh Mân et de la délégation vietnamienne à l’AIPA-45 reflète l’engagement proactif et responsable de l’Assemblée nationale du Vietnam aux côtés des parlements des pays membres.

Cet engagement vise à renforcer le rôle central, l’unité et la solidarité de l’ASEAN ; renforcer la coopération intrarégionale et élargir les relations multiformes avec les parlements dans la région et au-delà.

L’objectif est de promouvoir la responsabilité et le rôle de l’AIPA dans la garantie de la paix, de la stabilité et du développement, tout en introduisant des initiatives utiles pour aider les gouvernements des pays membres de l’ASEAN à répondre aux priorités régionales.

Le Vietnam est prêt à proposer quatre initiatives/résolutions lors de diverses réunions de l’AIPA, à savoir la réunion des jeunes parlementaires de l’AIPA, la commission de l’AIPA sur les questions sociales, la conférence des femmes parlementaires de l’AIPA et la commission de l’AIPA sur les questions économiques.

La délégation vietnamienne envisagera également de coparrainer six résolutions, parmi lesquelles cinq résolutions sont proposées par le Laos et une résolution par l’Indonésie, le Laos et la Malaisie.

