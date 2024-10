Le président de l'Assemblée nationale rencontre des personnalités du Laos

Lors de sa rencontre avec Pany Yathotou, Trân Thanh Mân a indiqué qu’il s’agissait de sa première visite officielle au Laos en tant que président de l’Assemblée nationale.

Photo : VNA/CVN

Concernant le livre sur les relations entre les Assemblées nationales du Vietnam et du Laos au cours des 50 dernières années, Trân Thanh Mân a indiqué que les deux parties collaboraient activement pour accélérer le travail de compilation au service de l’analyse du processus de développement, des réalisations et des leçons apprises, afin d'améliorer l'efficacité de la coopération future entre les deux Assemblées nationales.

De son côté, Pany Yathotou a espéré que le Vietnam partagerait davantage d'expériences avec le Laos dans son processus de développement.

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec Thongsing Thammavong, Trân Thanh Mân a réaffirmé la plus grande priorité et l'importance accordées par le Vietnam au développement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale avec le Laos. Il a également réitéré le soutien solide et global du Vietnam aux efforts d'innovation, de défense et de développement du Laos.

Il a également informé son interlocuteur des résultats positifs de son entretien avec le président de l'Assemblée nationale lao. Il a exprimé l'espoir que Thongsing Thammavong continuerait à soutenir la consolidation et l’approfondissement de la coopération entre les deux pays.

Pour sa part, Thongsing Thammavong a exprimé son souhait de voir les Assemblées nationales des deux pays poursuivre leurs échanges d'expériences législatives et se coordonner dans la supervision de la mise en œuvre des accords de coopération signés entre les deux pays.

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant aux bonnes relations de coopération entre les deux Assemblées nationales.

VNA/CVN