Le Front de la Patrie définit six programmes d’action pour le mandat 2024 - 2029

Le X e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) qui s’est achevé vendredi 18 octobre à Hanoi après trois journées de travail, a adopté sa résolution, fixant dix indices et six programmes d’action pour son mandat 2024 - 2029.

Il s’agit de renforcer la sensibilisation et la mobilisation des couches de la population et le consensus sociale et la promotion de la force de grande union nationale ; d’améliorer la qualité et l’efficacité de la surveillance et de la contradiction sociale, mettre en œuvre la pratique de la démocratie et participer à l’édification du Parti et de l’État ; de promouvoir le rôle de maître et l’esprit d’autogestion du peuple, et construire les quartiers résidentiels unis, prospères et heureux ; d’élever l’efficacité des activités de diplomatie populaire et le travail vis-à-vis des Vietnamiens résidant à l’étranger ; et de continuer à innover dans la structure organisationnelle, le contenu et les méthodes de fonctionnement ; et à améliorer les capacités du personnel du Front de la Patrie du Vietnam à tous les niveaux.

Photo : VNA/CVN

Le congrès a également adopté le Rapport sur les activités du Comité central, du Présidium et du Comité permanent du Comité central du FPV du 9e mandat 2019 - 2024 ; et les Statuts amendés du Front de la Patrie du Vietnam.

Le Comité central du FPV du Xe mandat 2024 - 2029 sera composé de 405 membres, le Présidium de 72 membres, le Comité permanent de six membres, et de huit vice-présidents non spécialisés.

Dô Van Chiên, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti au sein du FPV, président du Comité central du FPV du VIVe mandat 2019 – 2024, a été nommé par consultation président du Comité central du FPV du 10e mandat 2024 - 2029.

Le Congrès a chargé le Comité central, le Présidium et le Comité permanent du Comité central du FPV du Xe mandat 2024 - 2029, d’accueillir dans ses documents à publier les idées directrices exprimées par le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm, ainsi que les opinions du Comité permanent de l’Assemblée nationale, du gouvernement et des intervenants lors du congrès.

S’adressant à l’ouverture du Congrès, le secrétaire général et président Tô Lâm a souligné qu’au moment où le pays se trouve devant une opportunité historique et entre dans une ère d’ascension nationale, avec l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée, le FPV et ses organisations membres jouent un rôle central dans la mise en œuvre des objectifs de développement.

Le leader a souligné que le FPV doit bien jouer son rôle central, présider à la coordination avec les organisations membres pour unir toutes les classes et les personnalités éminentes, promouvoir hautement le rôle pionnier de la classe ouvrière et éveiller le potentiel de la paysannerie, et la couche intellectuelle et de la classe ouvrière, assurer une haute unité dans la conscience, l’idéologie et l’action, et persister dans les objectifs et idéaux socialistes.

Il a exhorté le FPV à s’engager activement dans des activités de politique étrangère entre les peuples, dans la protection et le maintien de l’indépendance nationale, de la souveraineté, de la stabilité politique et sociale, et de la contruction d’un Vietnam de plus en plus prospère et heureux.

VNA/CVN