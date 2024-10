Une délégation de la province de Quang Nam en visite de travail au Venezuela

>> Rencontre à l'honneur des guérilleros vénézuéliens paticipant à la campagne de Nguyên Van Trôi

Photo : VNA/CVN

La visite entre dans le cadre d'une série d'activités célébrant le 35e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Venezuela (1989-2024), et vise également à promouvoir les relations décentralisées pour concrétiser l'accord de coopération entre les deux Partis et les deux pays conclu lors de la visite au Venezuela en novembre 2023 d'une haute délégation du Parti communiste du Vietnam dirigée par le membre du Politburo et secrétaire du Comité central du PCV, chef de la Commission des affaires intérieures du Comité central du PCV, Phan Dinh Trac.

Au cours de la visite, le secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire provincial de Quang Nam, Nguyên Duc Dung a rencontré le premier vice-président du PSUV, vice-président vénézuélien Diosdado Cabello ; le vice-président du PSUV, Jesús Faría ; la maire de Caracas, Carmen Meléndez ; les dirigeants de plusieurs ministères, branches et localités vénézuéliens pour promouvoir la coopération dans les domaines d'intérêt mutuel.

Lors de ces rencontres, Nguyên Duc Dung a exprimé sa joie de se rendre au Venezuela, en particulier dans le contexte où les deux pays célèbrent leur 35e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques et pour participer aux activités célébrant le 60e anniversaire de la campagne de Nguyên Van Trôi (1964 - 2024), un événement entré dans l'histoire des relations entre les deux Partis et les deux pays, un symbole de solidarité et de soutien des forces de gauche et progressistes au Venezuela, en Amérique latine en général, pour la libération nationale et la réunification du peuple vietnamien.

Affirmant que les relations entre les deux pays se développent de mieux en mieux, Nguyên Duc Dung a déclaré que les deux parties promouvaient constamment la coopération dans de nombreux domaines, notamment politique et diplomatique, à travers des échanges de délégations à tous les niveaux et entre localités ainsi que les activités pour échanger des expériences sur le travail de l’édification du Parti.

De son côté, le premier vice-président du PSUV, vice-président vénézuélien Diosdado Cabello a souligné que le Venezuela valorisait toujours les bonnes relations traditionnelles et le partenariat intégral avec le Vietnam, souhaitant qu’en tant que Partis au pouvoir, le PSUV et le PCV continuent à promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier les hautes délégations, ainsi qu'augmenter les échanges de délégations entre les localités des deux pays.

Promouvoir les activités d'échange

Évoquant le 60e anniversaire de la campagne Nguyên Van Trôi (9 octobre 1964 - 2024) et le 60e de la mort du héros Nguyên Van Trôi (15 octobre 1964 - 2024), il a souligné que l'exemple de sacrifice de Nguyên Van Trôi - fils héroïque de Quang Nam - a été et sera toujours un exemple brillant pour des millions de cœurs épris de paix tant au Vietnam qu'au Venezuela.

Lors des rencontres avec la délégation de Quang Nam, la maire de Caracas, Carmen Meléndez, et le président de l’administration municipale de Caracas, Nahúm Fernández, ont affirmé que les relations décentralisées ont encore beaucoup de marge de développement. Les deux parties doivent continuer à promouvoir les activités d'échange et à partager leurs expériences dans les domaines d'intérêt mutuel, tels que l'agriculture, la gestion urbaine, la construction des autorités locales et la formation du personnel.

À Caracas, la délégation de la province de Quang Nam a assisté à la cérémonie d'inauguration de la statue du martyr héroïque Nguyên Van Trôi et présenté une salle informatique d'une valeur de 21.000 USD à l'école Graciela Navas Tovar.

