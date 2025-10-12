Khanh Hoa et les entreprises suisses explorent des opportunités de coopération

Une délégation de la province vietnamienne de Khanh Hoa (Centre), conduite par Nguyên Khac Toàn, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire provincial, a récemment rencontré des représentants du Forum Économique Suisse - Vietnam (SVEF) à Zurich.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une visite de travail en Italie et en Suisse, visant à dynamiser la coopération économique entre la province vietnamienne et les entreprises suisses.

Photo : VNA/CVN

Le Docteur Philipp Rösler, président du SVEF, a souligné l'intérêt croissant des entreprises suisses et européennes pour le potentiel économique du Vietnam, saluant ses réalisations et ses plans futurs de développement. Selon lui, le Vietnam compte de nombreuses opportunités de coopération, notamment dans des secteurs potentiels susceptibles de générer un nouvel élan pour les entreprises des deux pays.

Répondant au correspondants de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en Suisse, le Docteur Rösler a estimé que cette discussion ouvrait la voie à une meilleure compréhension du marché vietnamien par les entreprises suisses, leur permettant de saisir des opportunités dans des domaines où la Suisse excelle. Il a également exprimé l'espoir que cette réunion, ainsi que les futures activités du SVEF à Dà Nang, renforceraient les relations économiques bilatérales, Khanh Hoa étant perçue comme une localité à fort potentiel.

Partageant cet optimisme, Ivo Sieber, vice-président du SVEF, a évoqué la possibilité d'un renforcement de la coopération, insistant sur le fait que les entreprises suisses appréciaient le développement constant du Vietnam au sein de l'économie régionale. Il a présenté cette période comme une opportunité stratégique pour les entreprises et groupes suisses et européens de s'implanter et d'étendre leurs activités dans la région Asie-Pacifique, reconnue pour son potentiel futur considérable.

Photo : VNA/CVN

La province de Khanh Hoa pourrait ainsi explorer les atouts suisses en matière de finance, de banque, de produits pharmaceutiques et de transformation numérique. Parallèlement, la Suisse montre un vif intérêt pour les projets de coopération touristique, perçus comme un levier pour intensifier les échanges entre les deux nations.

En réponse, Nguyên Khac Toàn a sollicité l'aide du SVEF pour mettre en relation les entreprises suisses avec Khanh Hoa, afin d'y prospecter et de concrétiser des opportunités de coopération.

Au cours de la discussion, des représentants de sociétés telles que SIX, JANZZ.Technology, Health Tech Fund et de la Chambre de commerce Suisse - Asie (SACC) ont présenté leurs activités et exprimé leur vif désir de nouer des partenariats approfondis avec la province de Khanh Hoa dans un proche avenir.

VNA/CVN