Comment l'emballage circulaire redéfinit les stratégies d'entreprise ?

La gestion des déchets d'emballage représente un défi majeur pour le développement durable au Vietnam. Pour surmonter cette problématique, une transformation rapide s'impose, axée sur les solutions technologiques vertes en matière de production et de recyclage.

>> Salon international de l'impression et de l'emballage à Hô Chi Minh-Ville

>> Des produits de l'emballage et de l'imprimerie exposés à Hô Chi Minh-Ville

>> VietnamPrintPack 2025 attire 350 entreprises de 15 pays et territoires

Cette mutation est essentielle pour stimuler l'économie circulaire et assurer la protection de l'environnement national.

L'émergence de l'emballage vert

L'intégration de la transition verte et de l'économie circulaire n'est plus une simple option, mais un impératif stratégique pour chaque nation et entreprise. Dans ce contexte, l'emballage vert est désormais un pilier fondamental.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Thanh Yên, de l'Administration de l'environnement du Vietnam (relevant du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement), a souligné l'importance du déploiement intensif de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP). Cet outil moderne de gestion environnementale, déjà adopté par de nombreux pays, tient les fabricants et importateurs légalement responsables de la collecte, du recyclage et du traitement de leurs produits et emballages après consommation.

À partir de 2025, une nouvelle réglementation imposera des taux de recyclage obligatoires pour les emballages. Les entreprises devront déclarer leurs données via le système électronique national REP, avec trois options principales : l'auto-recyclage, une contribution financière au Fonds de protection de l'environnement, une combinaison des deux approches.

De nombreuses entreprises illustrent déjà cet engagement. La Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (SABECO), forte de 25 brasseries et présente dans plus de 200 000 points de vente, a fait de l'innovation en matière d'emballage un axe central de sa stratégie de développement durable.

Larry Lee, directeur général adjoint chargé du développement durable de SABECO, a affirmé : "Chez SABECO, 100% des emballages primaires et secondaires sont désormais réutilisables ou recyclables". Il a ajouté : "Notre objectif est qu'en 2040, tous les emballages de boissons de SABECO soient conçus selon une approche circulaire, c'est-à-dire entièrement réutilisables ou recyclables."

L'impulsion du recyclage s'étend également à d'autres secteurs clés, notamment le textile et la chaussure. Des entreprises adoptent des designs recyclés et écologiques en renforçant le tri et la réutilisation. Par exemple la société générale May 10 privilégie désormais les sacs en papier et en plastique PET pour ses emballages, réduisant ainsi considérablement leur temps de décomposition. Les centres de distribution de Biti's remplacent progressivement les sacs en plastique par des sacs en papier recyclé ou des sacs en tissu réutilisables.

Vers une production verte

L'emballage vert constitue une étape initiale cruciale vers une production durable pour de nombreux secteurs. L'industrie de l'impression et de l'emballage jouent un rôle pionnier dans cette transition, en créant des produits respectueux de l'environnement tels que des sacs biodégradables, des sacs en tissu, des boîtes en papier et des boîtes en plastique recyclé.

Photo : VNA/CVN

Le marché vietnamien de l'impression et de l'emballage, dont la taille dépasse les 10 milliards de dollars, affiche toujours un taux de croissance annuel d'environ 7 %. Cette croissance est désormais tirée par une double tendance : la transformation numérique et l'accélération de la transition verte. La 23e édition du Salon international de l'industrie de l'impression et de l'emballage du Vietnam (VietnamPrintPack), qui a accueilli 350 entreprises de 15 pays, témoigne du dynamisme et de l'engagement du secteur à répondre à ces nouvelles exigences.

Bùi Lê Thanh Khiêt, de l'Institut de recherche sur le développement de l'économie circulaire, a formulé plusieurs propositions clés. Il a suggéré la mise en place d'un mécanisme de coordination intersectoriel et interrégional entre l'État, les entreprises et les unités de recyclage, ainsi que la création d'un conseil EPR par industrie ou région.

Il a également préconisé le renforcement des liens entre les chaînes de valeur régionales, les entreprises et les localités, le soutien à l'innovation en matière de matériaux verts, l'octroi d'incitations financières aux entreprises et le renforcement de la communication pour sensibiliser les consommateurs aux produits et emballages verts.

VNA/CVN