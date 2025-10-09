À Hanoï, l’Italie se dévoile au miroir de son cinéma contemporain

Le Festival du film italien 2025 sera organisé du 20 au 25 octobre par l’ambassade d’Italie à Hanoï, en collaboration avec le Festival du film asiatique de Rome, dans le but d’offrir au public vietnamien un aperçu du cinéma italien contemporain.

Photo : Enchante Films/CVN

Pendant cette semaine, les cinéphiles vietnamiens pourront découvrir six nouvelles œuvres exceptionnelles du cinéma italien contemporain, allant de réalisateurs célèbres à des talents prometteurs, chacun récompensé par des prix prestigieux en Europe et au-delà.

Les œuvres sélectionnées explorent les thèmes de la famille, de l’amour et de la vie quotidienne en Italie, avec des titres tels que Vermiglio, Nonostante, La vita accanto, Diciannove, Gloria ! et Hey Joe. Toutes les projections seront en italien avec des sous-titres en vietnamien et en anglais.

Vermiglio, deuxième long métrage de la cinéaste italienne Maura Delpero, est une œuvre contemplative et douce, exposant avec subtilité les tabous de la vie paysanne de l’époque. Tous les éléments du film - de sa conception sonore, où les bruits ambiants prédominent sur les dialogues et la musique, à la composition soignée de ses plans fixes - célèbrent le rythme paisible et la beauté bucolique des lieux.

Nonostante est une histoire d’amour mélancolique imprégnée d’humour qui, à travers le concept du double, exprime nos peurs de perdre les gens qu’on aime et la nécessité de reconfigurer et transformer notre identité. Le film, écrit par le réalisateur avec Enrico Audenino, est bien soutenu par l’excellente interprétation des quatre acteurs principaux et par une mise en scène esthétiquement conventionnelle mais dynamique.

Marco Tullio Giordana s’est inspiré du roman de Mariapia Veladiano paru en 2010 pour réaliser La vita accanto, son nouveau film qui raconte l’histoire d’une jeune fille nommée Rebecca qui, dès sa naissance, est ostracisée par sa famille et le monde qui l’entoure parce qu’elle ne se conforme pas aux canons esthétiques de la beauté.

Diciannove est le premier long-métrage de Giovanni Tortorici sur un jeune italien de dix-neuf ans quitte Londres, où il étudie l’économie, pour s’installer à Sienne et commencer des études de littérature. Désinvolte, provocateur, inégal, asyntaxique, Diciannove parle la langue des jeunes de la génération Z et c’est à eux, ceux qui sont nés après 2000, qu’il s’adresse.

Gloria ! est un film historique italo-suisse réalisé par Margherita Vicario et sorti en 2024. Dans un internat pour jeunes filles de la noblesse vénitienne à la fin du XVIIIe siècle, Teresa, une servante dotée de l’oreille absolue se libère à travers la musique. Une énergie dansante traverse ce premier film d’une jeune Italienne qui signe aussi des œuvres musicales.

Situé à Naples en 1971, Hey Joe de Claudio Giovannesi revient sur les conséquences de la guerre et sur la relation américano-italienne racontée à travers la rencontre d’un père et d’un fils. Le film est un drame poignant sur les connexions perdues, les erreurs passées et la quête de rédemption.

Le Festival du film italien 2025 se tiendra au Centre national du cinéma (CNC). Les billets seront en vente à partir du 14 octobre à la billetterie du CNC, au prix de 30.000 dôngs l’unité.

VNA/CVN