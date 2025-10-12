Le Ghana devient le premier marché d'exportation de riz du Vietnam en septembre



Le Ghana est devenu le premier acheteur de riz du Vietnam en septembre, représentant près de 22% du total des exportations, suite à la suspension temporaire des achats philippins.

Photo : VNA/CVN

Durant les neuf premiers mois de l'année, le Vietnam a exporté 6,825 millions de tonnes de riz, générant un chiffre d'affaires de 3,486 milliards de dollars. Ces chiffres marquent un recul de 2,05% en volume et de 19,98% en valeur par rapport à la même période de l'année précédente.

Pour le seul mois de septembre, le pays a expédié 466.800 tonnes de riz, pour une valeur de plus de 232,38 millions de dollars, soit une forte baisse de 43,27% en volume et de 54,73% en valeur par rapport au même mois l'an dernier.

Derrière le Ghana, la Côte d'Ivoire et la Malaisie se positionnent respectivement comme deuxième et troisième acheteurs de riz vietnamien, avec des parts de marché dépassant les 21% et près de 10%.

Les exportations nationales de riz devraient dépasser 8,2 millions de tonnes en 2025, et ce, malgré la décision des Philippines de suspendre temporairement leurs importations pour une durée de 60 jours. Cette performance serait soutenue par une accélération des ventes vers d'autres marchés clés comme le Bangladesh, la Chine et l'Afrique du Sud.

VNA/CVN