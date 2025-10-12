La Semaine des produits vietnamiens en France 2025 s’ouvre à Paris

Le coup d'envoi de la Semaine des produits vietnamiens en France 2025 a été donné par l’inauguration d'une exposition au centre commercial Monoprix Beaugrenelle à Paris. Un événement organisé par le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, en collaboration avec Central Retail Vietnam et l'enseigne Monoprix (Groupe Casino).

Photo : VNA/CVN

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet gouvernemental vietnamien visant à soutenir l’accès direct des entreprises nationales aux réseaux de distribution étrangers d'ici 2030, en lien avec la stratégie "Better for Vietnam" de Central Retail.

Dô Huu Hung, représentant du comité d'organisation, a souligné l’importance de cet événement pour la promotion des produits vietnamiens de haute qualité et pour le renforcement des liens commerciaux et culturels entre le Vietnam et la France.

L’ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, ainsi que des représentants du ministère de l'Industrie et du Commerce, et des dirigeants des groupes Casino et Central Retail Vietnam étaient présents à la cérémonie.

Les participants ont exprimé leur conviction que la Semaine du Vietnam chez Monoprix contribuera à introduire plus profondément les produits vietnamiens auprès des consommateurs français et européens. C'est une occasion pour 40 entreprises vietnamiennes de présenter des produits agricoles, des aliments transformés, des articles ménagers, de la mode et des biens de consommation, conformes aux normes de l'Union européenne (UE).

L’ambassadeur Dinh Toàn Thang a souligné que cet événement constitue une avancée majeure dans la coopération économique bilatérale, tout en témoignant de la solide amitié entre le Vietnam et la France.

L'exposition, ouverte jusqu'à la fin octobre 2025, invite les visiteurs à un voyage de découverte : des produits vietnamiens emblématiques tels que le café, la noix de cajou et le nước mắm (saumure de poisson), côtoient l'artisanat et la mode écoresponsable. Cet espace, conçu dans des couleurs et motifs culturels vietnamiens, est spécifiquement pensé pour capter l'attention des consommateurs locaux.

