Près de 300 délégués et artistes réunis au Festival de musique Asie - Europe à Hanoï et Phu Tho

La 4ᵉ édition du Festival international de musique nouvelle Asie-Europe se déroulera à Hanoï et dans la province de Phu Tho du 27 novembre au 1 er décembre, réunissant près de 300 délégués et artistes vietnamiens et internationaux.

Photo : VNA/CVN

Lors d’une conférence de presse tenue à Hanoï le 20 novembre, Nguyên Duc Trinh, président de l’Association des musiciens du Vietnam (VMA), a rappelé qu’au cours des trois précédentes éditions au Vietnam (2014, 2016 et 2018), le festival est devenu un événement phare et prestigieux de la scène musicale professionnelle du pays, attirant à chaque fois plus de 200 compositeurs, interprètes et chanteurs venus de plus de 40 pays.

S’exprimant lors de la conférence, le professeur associé et docteur Dô Hông Quân, président de l’Union des associations des lettres et des arts du Vietnam et président du conseil artistique de la VMA, a indiqué que cette édition accueillera une trentaine de musiciens et artistes internationaux venus de Russie, du Tatarstan, du Kazakhstan, du Kirghizistan, de la République d’Adyguée, du Danemark, de Belgique, d’Allemagne, de Suisse, d’Espagne, du Japon, de Chine, d’Australie, du Laos et d’autres pays. Ils participeront à des concerts, échanges et masterclasses. La délégation vietnamienne comprendra plus de 220 artistes issus de diverses formations artistiques nationales.

Selon Dô Hông Quân, la particularité de cette 4ᵉ édition réside dans la présence de nombreuses compositions sur le Vietnam, créées par des musiciens internationaux.

La cérémonie d’ouverture aura lieu le 27 novembre au soir dans la grande salle de concert de l’Académie nationale de musique du Vietnam, avec un concert symphonique donné par l’Orchestre symphonique national du Vietnam.

Le 28 novembre, le public pourra assister à un concert international de musique de chambre. Le 29 novembre, deux concerts de musique de chambre seront proposés à l’Université militaire de la culture et des arts : l’un par de jeunes compositeurs vietnamiens et l’autre par l’Orchestre de chambre contemporain de Moscou.

Le 30 novembre, le festival s’étendra au-delà de Hanoï avec un programme d’échanges artistiques au parc du patrimoine de Cao Phong, à Phu Tho. Une collaboration entre l’Orchestre de Moscou et la troupe artistique ethnique de Hoà Binh promet un spectacle unique.

Une série de masterclasses animées par des experts internationaux sera également proposée aux étudiants de l’Académie nationale de musique du Vietnam. Ces sessions aborderont la fusion instrumentale Est-Ouest, la direction d’orchestre et la musique de chambre.

Le festival se clôturera le 1ᵉʳ décembre au soir par un concert symphonique à l’Académie.

VNA/CVN