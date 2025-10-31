La musique et les arts font leur festival au Vietnam et en Asie du Sud-Est

Le Festival international de musique et d’arts du Vietnam (VIMAF) se déroulera au Vietnam et en Asie du Sud-Est, offrant une plateforme artistique professionnelle aux jeunes artistes vietnamiens et aux talents de la région.

Photo : thanhnien.vn

Le VIMAF 2025 est organisé par l’Association vietnamienne pour le développement de l’industrie culturelle (VCIDA), en coordination avec l’Institut vietnamien d’éducation artistique (VIA Education), la filiale de la VCIDA à Hô Chi Minh-Ville pour la communication et l’événementiel, et bénéficie du soutien technique du Soul Institute of Arts (SIA).

Selon les organisateurs, le VIMAF est bien plus qu’un simple festival : c’est un véritable parcours de rencontres, où musique, arts du spectacle et éducation créative convergent dans un esprit d’ouverture internationale.

"Nous espérons que cet événement marquera un nouveau jalon pour l’industrie culturelle vietnamienne, offrant aux jeunes artistes la possibilité d’atteindre les standards internationaux et de se faire connaître dans leur pays", a déclaré Pham Minh Toan, membre du comité d’organisation.

"Le festival ambitionne également de devenir un carrefour régional où les jeunes talents d’Asie du Sud-Est pourront s’apprendre, collaborer et s’épanouir ensemble, contribuant ainsi à positionner le Vietnam comme une nouvelle destination artistique en Asie", a-t-il fait savoir.

Le musicien Thanh Bùi, fondateur du Soul Institute of Arts et membre du jury, a souligné que le festival offrira une scène ouverte à tous. Les candidats s’affronteront dans les catégories musique et danse lors de prestations en direct évaluées selon des critères spécifiques à chaque discipline et niveau. Les 15 meilleures prestations seront sélectionnées pour la soirée de gala du VIMAF 2025.

Les inscriptions sont ouvertes du 30 octobre au 30 novembre. Le festival se déroulera les 12 et 13 décembre, la soirée de gala ayant lieu le 13 décembre à Hô Chi Minh-Ville.

Le jury est composé d’artistes, d’enseignants et d’experts internationaux de renom, tels que Thanh Bùi, Adam Gyorgy, Nicholas Keyworth, le Dr Alexander Tu, Sabra Elise Johnson, Dô Hai Anh, Bùi Triêu Yên et l’artiste émérite Pham Khanh Ngoc.

Outre les concours de musique et de danse, le VIMAF 2025 proposera un programme d’activités variées, incluant des ateliers avec des artistes internationaux, des échanges culturels et des expositions d’art contemporain, offrant ainsi aux participants l’opportunité de découvrir la richesse culturelle de Hô Chi Minh-Ville.

