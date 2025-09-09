Badminton : 300 athlètes au tournoi international Yonex-Sunrise Vietnam Open 2025

Yonex-Sunrise Vietnam Open 2025, un événement de niveau Super 100, a débuté le 9 septembre au gymnase Nguyên Du, à Hô Chi Minh-Ville. Organisé par le Service de la culture et des sports de la ville en collaboration avec la Fédération vietnamienne de badminton, ce tournoi rassemble près de 300 joueurs de 20 pays et territoires.

Les joueurs s’affronteront jusqu'au 14 septembre pour une dotation totale de 110.000 dollars.

Les stars et les espoirs vietnamiens

Cette année, la compétition attire plusieurs joueurs de calibre international. Chez les hommes, des noms tels que Takuma Obayashi (Japon), Chico Aura Dwi Wardoyo (Indonésie) et Sathish Kumar Karunakaran (Inde) figurent parmi les favoris. Le jeune prodige vietnamien, Nguyên Hai Dang, classé septième, représente un grand espoir pour le pays hôte.

Cependant, tous les regards sont tournés vers Nguyên Thuy Linh, tête de série numéro 1 en simple dames. Après avoir remporté trois titres consécutifs de 2022 à 2024, elle vise un quatrième sacre et suscite de grandes attentes auprès des supporters. La délégation vietnamienne compte également sur des joueurs expérimentés comme Lê Duc Phat, Tran Dinh Manh, et le duo vétéran Nguyên Tiên Minh et Vu Thi Trang. D'ailleurs, Nguyên Tiên Minh reste une légende du tournoi, avec un record de quatre titres (2008, 2009, 2011 et 2012).

La première journée a été marquée par un match haletant en simple dames. La représentante vietnamienne, Vu Thi Trang, a affronté Aashi Rawat (Indonésie). Après un départ difficile au premier set (15-21), Trang a montré une résilience impressionnante dans les sets suivants. Malgré un score souvent en sa défaveur, elle a progressivement repris le contrôle du jeu, marquant des points décisifs pour finalement s'imposer 2-1 (15-21, 21-17, 21-15).

Selon les organisateurs, l'Open du Vietnam a depuis longtemps servi de tremplin pour de nombreux talents, dont certains sont devenus des stars mondiales. Au-delà de son aspect sportif, l'événement est aussi une vitrine pour promouvoir l'image d'une Hô Chi Minh-Ville dynamique et accueillante auprès de la communauté internationale.

Texte et photos : Quang Châu/CVN