Un stade de 60.000 places mis en chantier à Hung Yên

Le ministère de la Police a lancé le 19 octobre la construction du stade PVF, une installation de 60.000 places dotée d’un toit rétractable ultramoderne, au sein du Centre d’entraînement de football des jeunes PVF, dans la commune de Nghia Tru, dans la province de Hung Yên (Nord).

>> Ouverture du tournoi élargi de football des polices de l'ASEAN 2025 à Hanoï

>> Championnat de l’ASEAN féminin de football : le Vietnam surclasse l’Indonésie

Photo : VNA/CVN

La cérémonie de mise en chantier s’est déroulée en présence du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et de plusieurs membres du Politburo.

Les travaux sont financés par le ministère de la Police, Vinhomes JSC, filiale de Vingroup, en étant le maître d’œuvre. Le complexe comprendra l’arène principale, des terrains d’entraînement, un centre de rééducation et des zones dédiées aux activités sportives commerciales, récréatives et publiques.

Plus qu’un simple lieu d’accueil pour les événements culturels et sportifs des forces de sécurité publique populaires, le stade est conçu comme un nouveau symbole national d’envergure internationale, reflétant les aspirations du Vietnam à l’ère de l’essor national. Il vise à créer un environnement dynamique et sain pour tous les âges, tout en promouvant le mouvement national d’éducation physique inspiré par les enseignements du président Hô Chi Minh.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de la cérémonie, le général Luong Tam Quang, ministre de la Police, a souligné que le stade PVF est un projet d’infrastructure clé qui traduit en actes la vision stratégique du Parti et de l’État, notamment les orientations du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, en promouvant le développement humain global et la construction d’une nation forte.

Conçu pour satisfaire aux normes internationales, voire les dépasser, ce stade devrait devenir un pôle sportif, culturel et touristique national et régional. Il pourra accueillir des événements mondiaux majeurs tels que les Jeux asiatiques (Asiad), les Jeux olympiques et la Coupe du monde de la FIFA.

Outre les activités sportives, le stade PVF servira de centre culturel et de divertissement moderne, accueillant des concerts, des festivals et des événements artistiques de grande envergure. Le projet devrait attirer les investissements, favoriser l’intégration, enrichir la vie spirituelle et culturelle des citoyens et contribuer à un développement social équilibré.

Doté d’infrastructures complètes, comprenant hébergement, restauration et commerces, le stade constituera également une destination attractive pour le tourisme sportif et les rassemblements internationaux.

D’une superficie de plus de 55.000 m2, le stade comprendra quatre tribunes principales (A, B, C et D), ainsi que des zones dédiées aux opérations techniques, à la sécurité, aux médias, à la diffusion, aux athlètes, aux VIP et à la restauration. Le complexe comprendra également une esplanade extérieure et un parking moderne de 18 ha.

VNA/CVN