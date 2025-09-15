Tournoi international de badminton

Yonex-Sunrise Open Vietnam 2025 : Nguyên Thuy Linh échoue en finale

Le tournoi international de badminton Yonex-Sunrise Open Vietnam 2025 s’est officiellement achevé le 14 septembre avec les finales dans cinq catégories : simple hommes, simple dames, double hommes, double dames et double mixte. Les matchs se sont déroulés au Palais des sports Nguyên Du, quartier de Bên Thanh, à Hô Chi Minh-Ville.

Dans la finale la plus attendue, la numéro 1 vietnamienne Nguyên Thuy Linh (18e mondiale) n’a pas pu conserver son titre et s’est inclinée en deux sets (0-2) face à la Chinoise Cai Yan Yan, classée 107e mondiale, décrochant ainsi la deuxième place.

Ce tournoi fait partie du circuit officiel de la Fédération mondiale de badminton (BWF), avec une dotation totale de 110.000 dollars. Il a attiré près de 300 athlètes venus de 20 pays et territoires.

Tout au long d’une semaine de compétition intense, Nguyên Thuy Linh a confirmé son excellent niveau en atteignant la finale du simple dames. Elle était la seule représentante vietnamienne à franchir le cap des quarts de finale, ses coéquipiers ayant été éliminés à ce stade.

En simple hommes, Nguyên Hai Dang a perdu de manière frustrante 1-2 contre le Chinois Wang Zi Jun, malgré une avance dans le troisième set décisif. En double hommes, le duo Nguyên Dinh Hoàng - Trân Dinh Manh s’est incliné 1-2 face à la paire taïwanaise Chen Sheng Fa - Lu Chen (Chine). Quant à la légende Nguyên Tiên Minh, il n’a pas pu dépasser les qualifications, provoquant une grande déception chez les supporters.

