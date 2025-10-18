Football : les U17 vietnamiennes qualifiées pour la phase finale asiatique

Le 17 octobre, au stade de Binh Duong, ville de Thu Dâu Môt, à Hô Chi Minh-Ville, l'équipe féminine U17 du Vietnam a battu son homologue de Hong Kong (Chine) sur le score de 1 à 0, décrochant ainsi son billet pour la phase finale du Championnat d'Asie U17 féminin 2026.

Photo : VNA/CVN

Lors du tour de qualification, le Vietnam figurait dans le groupe D aux côtés de Guam et de Hong Kong (Chine). Dès leur premier match, les protégées de l’entraîneur Okiyama Masahiko s’étaient imposées face à Guam sur le score sans appel de 5 à 0. De leur côté, les joueuses de Hong Kong (Chine) avaient dominé Guam 7 à 1, prenant temporairement la tête du groupe grâce à une meilleure différence de buts.

La confrontation entre le Vietnam et Hong Kong (Chine) s’annonçait donc comme une véritable "finale" du groupe, le vainqueur obtenant l’unique ticket qualificatif pour la phase finale continentale.

Dès les premières minutes, les Vietnamiennes ont pris l’initiative en développant un jeu offensif. Cependant, leurs adversaires ont affiché une nette progression en termes de condition physique et de solidité défensive, rendant l’accès au but particulièrement difficile.

Hai Yên délivre le Vietnam d'un tir magistral

Au fil du match, les Vietnamiennes ont su reprendre le contrôle du jeu et se sont procuré plusieurs occasions franches. À la 30ᵉ minute, un coup de tête de Hông Thai a obligé la gardienne Yau Hazel à une parade spectaculaire. Les tentatives de Phuong Vy, Minh Anh et Thao Nguyên n’ont toutefois pas trouvé le chemin des filets en première mi-temps.

En seconde période, le Vietnam a maintenu une forte pression offensive. À la 66ᵉ minute, sur une passe précise de Hông Thai, Hai Yên a réalisé un enchaînement de grande classe dans la surface avant de marquer d’un tir croisé imparable, offrant l’unique but du match à son équipe.

Solides et disciplinées jusqu’au coup de sifflet final, les Vietnamiennes ont su préserver leur avantage et valider leur qualification.

Un grand esprit de combativité

Après le match, l’entraîneur Okiyama Masahiko a déclaré : "Nous avons disputé un match très difficile, car notre adversaire n’avait besoin que d’un match nul pour se qualifier. Cependant, nos joueuses ont fait preuve d’un grand esprit de combativité, ont respecté les consignes tactiques et n’ont jamais abandonné. Cette victoire est amplement méritée".

Avec deux victoires en deux matchs, six buts inscrits et aucun encaissé, le Vietnam termine en tête du groupe D et se qualifie brillamment pour la phase finale du Championnat d’Asie U17 féminin 2026.

Cette performance illustre les progrès constants du football féminin vietnamien dans les catégories de jeunes et constitue un signal fort pour le développement des talents, en vue de consolider la position compétitive du Vietnam sur la scène continentale.

VNA/CVN