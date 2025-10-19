Le Vietnam progresse à la 111e place au dernier classement mondial FIFA

L’équipe nationale masculine de football du Vietnam a grimpé de trois places pour atteindre la 111 e position dans l’édition d’octobre 2025 du Classement mondial masculin FIFA.

Photo : VietnamPlus/CVN

Cette remontée est intervenue après deux victoires contre le Népal (3-1 et 1-0) lors des matchs aller et retour des éliminatoires de la Coupe d’Asie de l’AFC 2027, qui se sont tenus à Hô Chi Minh-Ville.

Ces victoires ont permis au Vietnam de gagner 13,7 points supplémentaires, passant de la 114e à la 111e place au classement mondial et ouvrant la voie à un éventuel retour dans le top 100 prochainement.

En novembre, le Vietnam disputera un match à l’extérieur contre le Laos lors du dernier tour de qualification de la Coupe d’Asie de l’AFC 2027. Une victoire améliorerait encore son classement et lui permettrait de conserver l’espoir d’atteindre la phase finale du tournoi.

En Asie du Sud-Est, la Thaïlande reste l’équipe la mieux classée, à la 96e place, suivie par le Vietnam et la Malaisie à la 118e place. En Asie, les trois meilleures équipes sont le Japon (19e), l’Iran (21e) et la République de Corée (22e).

Au niveau mondial, l’Espagne conforte sa place de leader devant les champions du monde argentins, qui dépassent la France à la deuxième place. L’Angleterre et le Portugal campent sur leur 4e et 5e position respective au dernier classement mondial masculin de la FIFA.

Les Pays-Bas passent devant le Brésil à la 6e place. Les quintuples champions du monde sont désormais 7es. La a Belgique a conservé la 8e place, l’Italie (9e) et l’Allemagne (10e) complètent le top 10.

Plus loin dans le Top 50, la Hongrie (37e), l’Écosse (38e), le Nigeria (41e) et la Roumanie (47e) récoltent les fruits de leurs bonnes performances. Mais les plus nettes progressions interviennent plus bas dans le classement. Le Niger (108e), le Lesotho (144e) et les Îles Féroé (127e) gagnent tous les trois neuf places.

VNA/CVN