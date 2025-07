Nécessité de créer un cadre juridique pour les actifs numériques

Face à l’essor rapide du marché des actifs numériques, le Vietnam s’attelle à bâtir un cadre juridique adapté, afin de protéger les utilisateurs, maîtriser les risques et accroître les recettes fiscales de l’État.

Selon le cabinet d’analyse Chainalysis, les flux de capitaux vers le secteur de la blockchain au Vietnam ont dépassé 105 milliards de dollars entre 2023 et 2024, générant environ 1,2 milliard de dollars de bénéfices. Le rapport de Triple-A indique par ailleurs que plus de 17 millions de Vietnamiens (soit environ 17% de la population) détiennent des actifs numériques, un taux bien supérieur à la moyenne mondiale (6,5%). Le pays figure régulièrement dans le top 5 des nations les plus ouvertes aux cryptomonnaies au cours des trois dernières années.

Mais cette croissance fulgurante s’accompagne de risques majeurs, liés à l’absence d’un cadre légal clair. La plupart des transactions s’effectuent sur des plateformes étrangères comme Binance, Coinbase ou Kraken, échappant ainsi au contrôle des autorités, bien que les investisseurs soient majoritairement vietnamiens.

Pour Nguyên Duy Hưng, président du conseil d’administration de la société SSI Digital, le Vietnam figure parmi les pays ayant le plus fort taux de détention d’actifs numériques, mais le manque de réglementation expose les utilisateurs à la fraude, à la perte d’actifs et à l’absence de protection juridique. Il plaide pour « un cadre légal spécifique » qui permette une participation officielle et sécurisée, tout en offrant aux start-up un environnement propice pour lever des fonds.

L’absence de règlementation uniforme complique également la gestion des opérations d’émission, de transaction, d’authentification et de conservation des actifs numériques. Cette situation crée des failles favorables au blanchiment d’argent, à l’évasion fiscale et au financement d’activités illégales. De nombreuses start-up vietnamiennes spécialisées en blockchain, comme Kyber Network ou Axie Infinity, ont ainsi choisi de s’implanter à l’étranger, provoquant une fuite de ressources.

D’après Trân Huyên Dinh, directeur général de la société Alpha True, les caractéristiques décentralisées et transfrontalières des actifs numériques posent des défis inédits à la gouvernance publique, notamment en matière de cybersécurité, de lutte contre le blanchiment d’argent, de protection des données personnelles et de sécurité des infrastructures numériques nationales. Il appelle à une stratégie globale reposant sur quatre piliers : un cadre juridique complet ; un mécanisme de « sandbox » pour les expérimentations contrôlées ; l’adoption de technologies de surveillance blockchain et un renforcement de la coopération public-privé tant nationale qu’internationale.

Un cadre à objectifs multiples

Lors de sa 9e session, l’Assemblée nationale de la XVe législature a adopté une résolution soulignant l’urgence de mettre en place un cadre juridique pour tester le marché des actifs numériques au Vietnam. Ce dispositif vise à mieux gérer les risques tout en favorisant l’innovation encadrée et le développement de l’économie numérique dans le secteur financier et technologique.

Partageant les expériences internationales, Richard Teng, PDG de Binance, a souligné la nécessité d’une coopération étroite entre autorités de régulation, décideurs politiques et entreprises, nationales comme internationales. Il recommande d’intégrer des règles relatives à la vérification d’identité, à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ainsi qu’à la conservation sécurisée des actifs numériques. Le cadre juridique devrait également prendre en compte les applications concrètes de la blockchain combinée à l’intelligence artificielle (IA), notamment dans la modernisation des infrastructures obsolètes des services bancaires intermédiaires et logistiques.

Évoquant à son tour les enjeux juridiques, Bui Van Huy, directeur de la recherche en investissement chez FIDT, a estimé que l’incertitude réglementaire créait un climat d’investissement instable, exposé aux fluctuations de prix et à la fraude. Dans ce contexte, le gouvernement vietnamien a récemment accéléré ses efforts pour mettre en place une plateforme d’échange d’actifs numériques expérimentale. Cette initiative témoigne de la volonté des autorités de suivre l’évolution du marché et de créer un environnement juridique maîtrisé pour les actifs numériques au Vietnam.

VNA/CVN