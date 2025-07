Promotion des paiements sans numéraire au Vietnam

Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc exhorte l’ensemble des ministères, organismes et collectivités locales à mettre en œuvre sans délai des mesures concrètes pour promouvoir les paiements électroniques. Il souligne également la nécessité de renforcer la direction, l'encadrement et la communication afin de répondre efficacement aux besoins de la population et des entreprises, de lutter contre la fraude fiscale et les infractions financières, tout en sanctionnant fermement les comportements illicites.

Le ministère des Finances est chargé, en coordination avec les organes concernés, d’intensifier les inspections et contrôles des paiements relevant du budget de l'État. Il veillera au strict respect de la réglementation relative aux factures et justificatifs des transactions commerciales et de services, et appliquera des mesures rigoureuses à l’encontre des contrevenants, notamment ceux qui utilisent sciemment des paiements en espèces pour échapper à l’impôt.

La Banque d’État du Vietnam est mandatée pour diriger, en collaboration avec les ministères et organismes concernés, la mise en œuvre rapide des tâches et solutions destinées à favoriser les paiements électroniques. Elle devra également établir un bilan de la mise en œuvre du projet de développement des paiements sans numéraire sur la période 2021-2025, à soumettre au Premier ministre avant le 1er décembre 2025.

L’accent est aussi mis sur le renforcement des activités de contrôle, de supervision et de prévention du blanchiment d'argent dans le secteur bancaire. La Banque poursuivra en parallèle l’amélioration des infrastructures et technologies de paiement afin de favoriser une adoption plus large des paiements électroniques à travers le pays.

VNA/CVN