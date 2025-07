Le Marathon international Vietcombank du delta du Mékong 2025 s’achève à Cân Tho

Photo : VNA/CVN

L’édition 2025 proposait quatre distances : 5 km, 10 km, 21 km et 42 km, avec des parcours traversant les quartiers de Vi Thanh et de Vi Tân, ainsi que la commune de Hoa Luu.

Dans la course de 5 km, le Vietnamien Nguyên Van Khang a remporté la première place chez les hommes avec un temps de 16 minutes et 31 secondes, tandis que Nguyên Thi Kim Cuong a remporté la course féminine en 19 minutes et 39 secondes.

Dans l’épreuve de 10 km, les Vietnamiens Dô Duy Thang et Lê Thi Kim Phuong ont remporté les premières places chez les hommes et chez les femmes, avec des temps respectifs de 34 minutes et 22 secondes et 42 minutes et 37 secondes.

Dans le semi-marathon (21 km), le Vietnamien Hoàng Nguyên Thanh a remporté la course masculine en 1 heure, 14 minutes et 56 secondes, tandis que Nguyên Thi Ngoc Lan a dominé la course féminine en 1 heure, 25 minutes et 59 secondes.

Lors du marathon complet (42 km), le Kenyan Edwin Yebei Kiptoo a triomphé chez les hommes avec un temps de 2 heures, 32 minutes et 45 secondes, tandis que la Vietnamienne Hoàng Thi Ngoc Hoa a dominé l’épreuve féminine avec un temps de 2 heures, 59 minutes et 25 secondes.

Lancé en 2019, le Marathon international Vietcombank du delta du Mékong est le premier événement du genre dans la région du delta du Mékong.

Après cinq éditions réussies dans l’ancienne province de Hâu Giang, l’édition 2025 s’est tenue à Cân Tho suite à la fusion administrative des provinces de Hâu Giang et de Soc Trang avec la ville de Cân Tho. Conformément à cette transition, le nombre de participants a été réduit de 10.000 à 5.000.

VNA/CVN