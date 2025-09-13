Nguyên Trong Hoàng et l'exploit inédit du golf vietnamien

Le golfeur Nguyên Trong Hoàng, 14 ans, a fait parler de lui en remportant le Championnat du monde junior des étoiles 2025. Cette victoire marque une étape majeure pour ce jeune prodige et contribue à la progression du golf vietnamien à l'international.

Photo : CTV/CVN

Le Championnat du monde junior des étoiles du golf (World Stars of Junior Golf Championship) figure parmi les compétitions juniors les plus prestigieuses au monde. Organisée annuellement à Las Vegas, aux États-Unis, l’édition 2025 a attiré plus de 4.000 jeunes golfeurs venus de plus de 50 pays et territoires, offrant ainsi un terrain de jeu international d’une rare intensité compétitive.

Un championnat de référence mondiale

Reconnu par des organisations de classement junior de renom telles que l’American Junior Golf Association, le Junior Golf Scoreboard, le World Amateur Golf Ranking (WAGR) et le Global Junior Golf Rankings (GJGR), ce tournoi bénéficie

d’une organisation professionnelle exemplaire. Il offre aux jeunes talents l’opportunité de s’affirmer à l’échelle mondiale et constitue un tremplin crucial vers une carrière professionnelle.

Pour l’édition 2025, les compétiteurs ont une fois de plus profité d’une expérience de haut niveau, encadrés par des experts de l’Association professionnelle américaine de golf et des bénévoles chevronnés, garantissant ainsi équité, précision et exigence technique. Les jeunes golfeurs, garçons et filles, se sont affrontés sur 54 trous en stroke play, dans différentes catégories d’âge, permettant à chacun de déployer au maximum son talent et sa détermination.

Cette année, le tournoi s’est déroulé du 22 au 24 juillet au Angel Park Golf Club de Las Vegas, sur les parcours Mountain et Palm. Nouveauté notable : l’ajout d’une finale régionale, également à Las Vegas, qui a permis d’élargir le champ des participants et de renforcer la compétitivité de l’événement.

Autre fait marquant : la collaboration avec Notah Begay III, ancien golfeur professionnel de renom. Les vainqueurs de chaque catégorie auront ainsi l’opportunité de participer au Championnat du monde junior des étoiles du golf Notah Begay III, dont la finale sera diffusée sur la chaîne NBC Golf Channel en novembre 2025. Un tremplin exceptionnel pour les jeunes talents désireux de s’illustrer sur des scènes encore plus grandes et de se rapprocher du circuit professionnel.

Les résultats ont été annoncés sur le réseau social X via le compte @angelparkgolf. Parmi les champions de cette édition, on retrouve Brayden Feng (garçons 10-11 ans), Zi Jiao (garçons moins de 9 ans), Tyler Cleveland (garçons 12-13 ans), Amy Yu (filles 12-13 ans), et bien sûr Nguyên Trong Hoàng (garçons 14-15 ans).

En près de 17 ans d’existence, le Championnat du monde junior des étoiles du golf s’est imposé non seulement comme une arène de compétition, mais aussi comme un véritable tremplin pour la carrière de nombreux jeunes golfeurs talentueux. L’événement joue un rôle essentiel dans la connexion de la communauté mondiale du golf junior, offrant aux participants une opportunité unique d’échange, d’apprentissage et de perfectionnement.

L’exploit de Nguyên Trong Hoàng consacre ainsi l’émergence du golf vietnamien sur la carte mondiale et inspire toute une génération de jeunes sportifs à poursuivre leurs rêves sur les greens internationaux.

Une ascension impressionnante

Nguyên Trong Hoàng, né en 2010 et originaire de Hanoï, a marqué l’histoire du golf vietnamien en remportant le prestigieux Championnat du monde junior des étoiles 2025. Dans la catégorie des garçons 14-15 ans, il a livré une prestation remarquable au fil des trois tours, totalisant un score de -4 (67 - 74 - 68), surpassant ainsi de nombreux adversaires de haut niveau venus du monde entier pour s’emparer du titre suprême. Bien plus qu’une victoire internationale, cet exploit vient confirmer la place grandissante du golf vietnamien chez les jeunes sur la carte mondiale.

Grâce à ce succès, Trong Hoàng s’est qualifié pour la grande finale du Championnat du monde junior des étoiles du golf Notah Begay III.

La performance de Trong Hoàng à Las Vegas n’est en rien le fruit du hasard, mais bien l’aboutissement d’une progression régulière, déjà illustrée par une prestation convaincante lors du Vietnam Amateur Open 2025 (VAO 2025), un mois plus tôt. Sur le parcours du Dalat Palace Golf Club, Nguyên Trong Hoàng s’est imposé au terme de quatre jours de compétition intense. Parti sur de très bonnes bases et leader avec un score de 67 (-5) après le premier tour, le jeune prodige a dû faire face à une pression maximale lors de la dernière journée, lorsque son rival Hô Anh Huy est revenu à égalité après huit trous.

La détermination de ce golfeur de 15 ans a alors éclaté au grand jour sur le par 3 du trou N°9, où il signe un birdie décisif, avant d’aborder avec sang-froid le trou final : pendant qu’Anh Huy s’égare dans les bois et concède un bogey, Trong Hoàng conserve son calme pour assurer le par et décrocher la victoire avec un total de -1, devançant son adversaire d’un seul coup. Ce sacre constitue le plus grand titre amateur de sa jeune carrière et fait de lui le plus jeune champion de l’histoire du VAO, à 14 ans, 10 mois et 26 jours, égalant ainsi le record établi par Nguyên Đang Minh en 2020.

Aller très loin à l'avenir

Ce triomphe au VAO 2025 a également ouvert à Trong Hoàng les portes de l’équipe nationale de golf du Vietnam pour les SEA Games 33 en Thaïlande, en fin d’année, où il évoluera aux côtés du vice-champion Hô Anh Huy. Ces deux jeunes espoirs incarnent le renouveau et l’ambition du golf vietnamien à l’échelle régionale.

Nguyên Trong Hoàng s’est progressivement affirmé sur les circuits juniors nationaux et régionaux. Fin 2024, il remporte la 7e étape du Saigon Junior Golf Tour (SJG Tour) avec un score total de +9, son premier titre remporté au Vietnam après un séjour d’entraînement en Thaïlande.

L’année 2024 a également été marquée par une performance remarquée lors du Majjic Maha Junior International Invitational en Malaisie, où il s’est classé deuxième de la catégorie C (13-14 ans). Autant de résultats qui placent Trong Hoàng parmi les plus grands espoirs du golf vietnamien.

Selon son entraîneur Bach Cuong Khang, qui l’a accompagné sur de nombreux tournois régionaux, “Trong Hoàng n’a pas un physique impressionnant, ni une longue distance au drive, mais il se distingue par une précision redoutable et une grande habileté sur les coups courts. Sa détermination et sa passion pour le golf lui permettront d’aller très loin à l’avenir”.

Son Tùng - Phuong Nga/CVN