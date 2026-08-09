Près de 2 000 enfants réunis autour de l’apprentissage et de l’innovation

Le 9 août, dans la province de Nghe An, le Conseil central de l'Association des jeunes pionniers de Hô Chi Minh a coordonné avec la société par actions Masan MeatLife l’organisation de la journée "Les enfants vietnamiens - Apprendre et innover".

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Près de 2 000 enfants ont participé à de nombreuses activités, notamment à la soirée musicale « Un voyage merveilleux », à des rencontres avec des chanteurs et des personnalités inspirantes ainsi qu’à des jeux créatifs.

Photo : VNA/CVN

Il s’agissait de la première journée organisée dans le cadre d’une série d’activités déployées à l’échelle nationale pour accueillir la nouvelle année scolaire 2026-2027.

Le programme « Les enfants vietnamiens - Apprendre et innover » vise à créer un environnement favorisant l’apprentissage autonome, la découverte active et la créativité des enfants, tout en développant progressivement leur capacité d’adaptation, leurs compétences numériques et les qualités nécessaires dans un contexte où les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique exercent une influence croissante sur l’éducation et la vie quotidienne.

Le programme entend également offrir aux enfants des possibilités d’apprendre, d’expérimenter, d’explorer et de grandir, tout en facilitant leur accès aux sciences, aux technologies, aux disciplines STEM et aux compétences numériques. Il met également l’accent sur les compétences nécessaires pour se protéger, identifier les informations fiables, adopter un comportement responsable et rester en sécurité dans l’espace numérique, tout en continuant à cultiver les valeurs positives des enfants vietnamiens dans la nouvelle ère.

Prenant la parole lors de la journée, Le Anh Quan, vice-président du Conseil central de l'Équipe des jeunes pionniers de Ho Chi Minh, a souligné que préparer les enfants à l’avenir ne consistait pas seulement à leur transmettre davantage de connaissances. Il importe surtout de leur apprendre des méthodes d’étude, de développer leur capacité d’adaptation et leur pensée créative, et de leur permettre d’appliquer leurs connaissances dans la vie réelle.

Les enfants d’aujourd’hui seront les jeunes citoyens de 2030 et les acteurs de la construction du pays à l’horizon 2045. Outre les connaissances et la maîtrise des technologies, il est donc essentiel de développer chez eux le patriotisme, la bienveillance, le sens des responsabilités et la volonté de contribuer au développement du pays.

Le programme prévoit également, d’octobre 2026 à mai 2027, le concours « Voyage créatif à travers les bandes dessinées », consacré aux compétences de vie, au numérique, aux sciences et aux technologies.

Parallèlement, des activités extrascolaires seront organisées dans 680 écoles primaires et collèges de 34 villes et provinces, offrant aux enfants des espaces pour apprendre, expérimenter et développer leur créativité.

VNA/CVN